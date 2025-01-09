Морская блокада России требует единого решения НАТО и ЕС, заявила лидер фракции Партии реформ

«Деятельность теневого флота России становится угрозой для безопасности, экономики и экологии Эстонии. Для сдерживания агрессора нужно сделать его действия максимально неудобными. На саммите в Таллинне в конце прошлого года Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания договорились систематически заниматься проблемой теневого флота России. Главный акцент - на сдерживании его деятельности. Что касается морской блокады, такие шаги требуют единого решения НАТО и ЕС, основанного на международном праве», - сказала Ынне Пиллак Rus.Postimees.