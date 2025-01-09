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Морская блокада России требует единого решения НАТО и ЕС, заявила лидер фракции Партии реформ

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Ынне Пиллак на трибуне Рийгикогу.
Ынне Пиллак на трибуне Рийгикогу. Фото: Postimees Grupp/Scanpix Baltic

Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Ынне Пиллак, комментируя меры Эстонии и союзников после очередной диверсии на подводной инфраструктуре Балтийского моря, напомнила об уставе НАТО.

«Деятельность теневого флота России становится угрозой для безопасности, экономики и экологии Эстонии. Для сдерживания агрессора нужно сделать его действия максимально неудобными. На саммите в Таллинне в конце прошлого года Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания договорились систематически заниматься проблемой теневого флота России. Главный акцент - на сдерживании его деятельности. Что касается морской блокады, такие шаги требуют единого решения НАТО и ЕС, основанного на международном праве», - сказала Ынне Пиллак Rus.Postimees.

«Cтатья 4 договора НАТО позволяет странам-членам инициировать консультации, если они чувствуют угрозу своей безопасности, территориальной целостности или политической независимости. При необходимости применяется эта статья. Эстония также должна укрепить свою морскую оборону. Эти обсуждения уже ведутся», - уточнила депутат.

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