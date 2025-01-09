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У airBaltic появился невероятно красивый самолет!

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Самолет AirBaltic получил новую, очень красивую ливрею.
Самолет AirBaltic получил новую, очень красивую ливрею. Фото: Air Baltic

Полувековой Airbus A220-300 латвийской авиакомпании разрисовали  символами всех стран Балтии.

Латвийская авиакомпания airBaltic объявляет о своем 50-летнем юбилее. Самолет Airbus A220-300 был свежеокрашен в ливрею всех трех стран Балтии на заводе Airbus в Мирабеле, Канада. Эстония, по всей видимости, представлена ласточкой.

Однако главным декоративным элементом является дева, размахивающая латвийским флагом, голова которой украшена традиционным венком. Ожидается, что самолет A220-300 с характерным внешним видом начнет летать по маршрутам airBaltic в феврале.

Передняя часть самолета airBaltic.
Передняя часть самолета airBaltic. Фото: airBaltic

Согласно пресс-релизу, airBaltic объявила конкурс на лучший дизайн в конце 2023 года и получила 840 заявок со всего мира, из которых с помощью 28 000 участников программы лояльности airBaltic Club был отобран 21 проект. Победивший дизайн получил более 30% голосов.

Покраска самолета заняла 18 дней, а для создания ливреи был использован 21 оттенок.

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