Чем важна Гренландия и зачем она Трампу?

У США есть военная база на острове со времен холодной войны с СССР. И Пентагон не против расширить присутствие в Арктике, чтобы противостоять Китаю и России.

Тем же руководствовался президент Гарри Трумэн, предлагая 100 млн долларов в послевоенном 1946 году, когда мир делился на западную и советскую сферы влияния. Купить себе, чтобы не досталась врагу.

Участок Атлантического океана между Гренландией, Исландией и Великобритании (Фареро-Исландский рубеж, или GIUK) - главная линия обороны на море в случае военного конфликта России с Европой.

«GIUK, возможно, важнейшее для НАТО узкое место в мировом океане. Этот рубеж нужно контролировать и патрулировать, а в случае войны - иметь возможность перекрыть его для защиты морских путей доставки войск и техники из Америки в Европу», - отмечает британский военный аналитик Майк Мартин.

Гренландские воды богаты рыбой и перспективны для судоходства в свете изменений климата. Фото: BBC

Этот же участок океана имеет ключевое значение для торгового флота. Последнее десятилетие выдалось самым жарким в истории, и глобальное потепление делает актуальной идею арктического торгового пути.

Им особо интересуется мировая фабрика - Китай. Он же собирался строить два аэропорта в Гренландии в 2018 году - но тогда Дания убедила власти автономии отдать ей оба контракта.

Зачем Гренландия Трампу?