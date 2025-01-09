Видео Пьяный водитель устроил под Нарвой гонки с полицией и улетел в кювет

На прошлых выходных патрульные полицейские нарвского отделения полиции заметили на шоссе Таллинн-Нарва автомобиль Škoda, который ехал подозрительно, порой выезжая даже на середину дороги. Поскольку такой стиль вождения привлек внимание полицейских, было решено остановить водителя для проверки.

Полицейские подали сигнал остановиться, но водитель решил его игнорировать. Однако его попытка побега не продлилась долго, и вскоре Škoda закончила свой путь в кювете.

«Счастливый случай, учитывая, что у водителя было установлено криминальное опьянение, а также он не имел водительского удостоверения», - написало нарвское отделение полиции в Facebook.

7 января 39-летний мужчина предстал перед судом в Вируском уездном суде, где ему был назначен реальный тюремный срок - один год и семь месяцев лишения свободы.

«Садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения - это абсолютно неразумный поступок, ставящий под угрозу как свою жизнь, так и жизни других участников дорожного движения. В прошлом году водители в состоянии опьянения стали причиной более 100 дорожных происшествий. В 2024 году было всего 12 дней, когда не произошло ни одного ДТП с пострадавшими», - сообщили правоохранители.