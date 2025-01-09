В среду Центральная криминальная полиция провела обыск на предприятиях и в доме предпринимателя Свена Пертенса и предъявила ему подозрения в двух эпизодах уголовных преступлений.
Предпринимателя подозревают в экономических преступлениях: он отрицает свою вину
«Вчера, 8 января, я был застигнут врасплох интересом правоохранительных органов к деятельности и сделкам меня и моих компаний AS Trev-2 Grupp и SPK Investeeringud OÜ, в ходе которого были проведены обыски в моем офисе, доме и автомобиле», - сообщил Пертенс журналистам.
«Я также получил подозрения, состоящие из двух отдельных и не связанных между собой эпизодов. Я хотел бы подтвердить, что не считаю себя виновным ни в одном из двух эпизодов, описанных центральной полицией, и не причинил никому никакого вреда», - заявил Пертенс.
По словам Пертенса, в первом эпизоде речь идет о продаже принадлежащей AS TREV-2 Group недвижимости в Таллинне на Лагеди теэ в декабре 2023 года.
«Согласно подозрениям, как член правления компании, действовал не в интересах компании, а в своих личных интересах, продав недвижимость своему знакомому, а затем получив прибыль, перепродав ее по более высокой цене. В качестве комментария могу сказать, что я действительно выступал в роли переговорщика и исполнителя этой продажи, поскольку это была моя работа в соответствии с законом, уставом компании, а также решением и полномочиями стоявшего выше меня руководящего органа, то есть совета», - сказал Пертенс.
По словам Пертенса, цена продажи недвижимости была определена профессиональным оценщиком на основании официального отчета, и ее адекватность была подтверждена наблюдательным советом группы компаний AS TREV-2.
«Как член правления, я выполнил свое обязательство, компания смогла продать активы, которые ей не были нужны для основной деятельности, по рыночной цене и в желаемые сроки, а также привлекла ликвидные средства для финансирования своей деятельности на рынке дорожного строительства, который пережил резкий спад за последние два года», - пояснил он.
«Второй эпизод будет связан с выполнением закупки первой фазы основной инфраструктуры Rail Baltica Harjumaa. AS TREV-2 Grupp и AllSpark OÜ выиграли тендер и подписали договор 11 января 2024 года как совместные участники. В подозрении меня упрекают в совершении преступления, которое по закону квалифицируется как «получение взятки в частном секторе», в отношениях с одним из субподрядчиков шесть месяцев спустя», - сказал Пертенс.
«Говоря человеческим языком, я якобы злоупотребил своим положением, чтобы получить субподряд для субподрядчика за счет выполнения его субподрядчиком работ, о которых идет речь. Это дело настолько запутано, что мне придется углубиться, чтобы выяснить, откуда и кем взята такая интерпретация. Утверждение тем более загадочно, что выбор субподрядчиков в этом проекте, как и во всех других проектах TREV-2, осуществляется проектной группой по согласованию с руководителем отдела, а не председателем правления», - сказал Пертенс.
«Для раскрытия бэкграунда я хотел бы добавить, что по состоянию на июнь 2024 года я вел переговоры о приобретении контрольного пакета акций AS TREV-2 Group, поскольку нынешний основной акционер, французская строительная группа Vinci Construction, пожелала выйти из бизнеса. По договору купли-продажи, подписанному 6 августа, я приобрел 82% акций AS TREV-2 Grupp. С тех пор я приобрел дополнительные акции у совладельцев по той же цене, увеличив свою долю до 99,3%, и в ближайшее время планирую выкупить последние 0,7% акционеров по той же цене. Таким образом, мои интересы во многом совпадают с интересами TREV-2», - пояснил Пертенс.
Пертенс заявил, что в настоящее время он работает над тем, чтобы прояснить необоснованность подозрений, выдвинутых в ходе расследования, и необоснованность аргументов, лежащих в основе описаний инцидентов и выводов, сделанных на их основе.
«Я надеюсь, что мы сможем разрешить возникшее недоразумение в ходе предварительного следствия, но я готов защищать свои права в суде, если это потребуется. Я уже оказывался в подобной ситуации и был оправдан судом - верю, что справедливость и честность восторжествуют и в этот раз», - сказал он.