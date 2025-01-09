Предпринимателя подозревают в экономических преступлениях: он отрицает свою вину

«Второй эпизод будет связан с выполнением закупки первой фазы основной инфраструктуры Rail Baltica Harjumaa. AS TREV-2 Grupp и AllSpark OÜ выиграли тендер и подписали договор 11 января 2024 года как совместные участники. В подозрении меня упрекают в совершении преступления, которое по закону квалифицируется как «получение взятки в частном секторе», в отношениях с одним из субподрядчиков шесть месяцев спустя», - сказал Пертенс.

«Говоря человеческим языком, я якобы злоупотребил своим положением, чтобы получить субподряд для субподрядчика за счет выполнения его субподрядчиком работ, о которых идет речь. Это дело настолько запутано, что мне придется углубиться, чтобы выяснить, откуда и кем взята такая интерпретация. Утверждение тем более загадочно, что выбор субподрядчиков в этом проекте, как и во всех других проектах TREV-2, осуществляется проектной группой по согласованию с руководителем отдела, а не председателем правления», - сказал Пертенс.

«Для раскрытия бэкграунда я хотел бы добавить, что по состоянию на июнь 2024 года я вел переговоры о приобретении контрольного пакета акций AS TREV-2 Group, поскольку нынешний основной акционер, французская строительная группа Vinci Construction, пожелала выйти из бизнеса. По договору купли-продажи, подписанному 6 августа, я приобрел 82% акций AS TREV-2 Grupp. С тех пор я приобрел дополнительные акции у совладельцев по той же цене, увеличив свою долю до 99,3%, и в ближайшее время планирую выкупить последние 0,7% акционеров по той же цене. Таким образом, мои интересы во многом совпадают с интересами TREV-2», - пояснил Пертенс.

Пертенс заявил, что в настоящее время он работает над тем, чтобы прояснить необоснованность подозрений, выдвинутых в ходе расследования, и необоснованность аргументов, лежащих в основе описаний инцидентов и выводов, сделанных на их основе.

«Я надеюсь, что мы сможем разрешить возникшее недоразумение в ходе предварительного следствия, но я готов защищать свои права в суде, если это потребуется. Я уже оказывался в подобной ситуации и был оправдан судом - верю, что справедливость и честность восторжествуют и в этот раз», - сказал он.