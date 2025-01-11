Последние годы оказались весьма непростыми: и экономика, и система здравоохранения ощутили на себе последствия войны в Украине, а также предшествовавшей ей пандемии COVID-19. В результате этого мы все чаще слышим о том, что средств на здравоохранение не хватает.
Как сокращения бюджета и новые обязательства повлияют на доступность медицинских услуг? Отвечают руководители больниц
Представители 11 больниц Эстонии делятся своими взглядами на предстоящие вызовы в новом году; в этой статье можно найти ответы на вопросы, связанные с бюджетом и новой системой страхования пациентов.
Если сравнить бюджет вашей больницы на 2025 год с 2024 годом, то на какие направления пришлось направить больше средств, а где финансирование пришлось сократить? Как в целом выглядит ситуация: удастся ли свести концы с концами?
Мярт Кылли, член правления Курессаареской больницы: «Бюджет на медицинскую деятельность, к сожалению, остался на уровне 2024 года, при этом не учтено общее повышение стоимости жизни и налогов. Частично отсутствует покрытие уже вступивших в силу повышений заработной платы. Решения стандартные: сокращение инвестиций в оборудование и инфраструктуру; затем - финансово-технические приемы: задержка оплаты счетов, использование кредитной линии и другие аналогичные меры».
Арви Васк, член правления Южно-Эстонской больницы: «Объем финансового договора с Кассой здоровья на 2025 год снизится примерно на один процент. В то же время для покрытия увеличения минимальных зарплат, предусмотренного общенациональным коллективным договором работников здравоохранения (в прошлом году зарплаты были повышены с 1 апреля), а также повышения налога с оборота (НСО) с 1 июля 2025 года необходимо найти средства в бюджете. Это означает, что придется практически свести инвестиции к нулю и сократить расходы в других областях. Процесс планирования бюджета еще продолжается, окончательные цифры станут известны к концу января, но очевидно, что следующий год будет труднее предыдущего».
Кюльвар Манд, член правления Ярвамааской больницы: «Дополнительно потребуется направить средства на обеспечение кибербезопасности, внедрение обязательного страхования ответственности, а также покрытие роста налогов».
Тармо Баклер, председатель правления Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK): «В прошлом году доходы превысили расходы, и 2025 год обещает быть примерно таким же. Точный бюджет будет утвержден советом больницы в феврале. Больше средств будет направлено на зарплаты, поскольку из-за повышения окладов в апреле текущего года расходы в первом квартале уже выросли по сравнению с прошлым годом. Ежегодно увеличиваются инвестиции в IT-решения и информационную безопасность, что является необходимым условием бесперебойной работы больницы. Также каждый год приходится учитывать, в каком объеме можно осуществлять новые инвестиции».
Агрис Пеэду, председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH): «Бюджет нашей больницы на 2025 год еще находится в стадии подготовки, поэтому мы не можем дать конкретных комментариев. Уже в 2024 году финансирование медицинской деятельности оказалось меньше нашей реальной способности, из-за чего мы предоставляли услуги сверх заключенного договора с Кассой здоровья. Такая работа оплачивается лишь частично, по специальному коэффициенту. Выполнять такой объем сверхурочной работы из года в год - неустойчиво. Мы определенно рассчитываем на увеличение финансирования, особенно в области кардиологии и внутренних болезней».
Урмас Суле, председатель правления Пярнуской больницы: «На данный момент анализировать ситуацию еще рано, поскольку, согласно сложившейся практике, больницы только начинают составлять бюджеты. Мы получили предложения от Кассы здоровья, на основании которых и формируются бюджеты, и обычно они утверждаются советами в феврале. С большой вероятностью бюджеты многих больниц окажутся дефицитными в этом году».
Прийт Перенс, председатель правления Клиники Тартуского университета (TÜK): «Согласно имеющейся на данный момент информации, в 2025 году объем медицинских услуг, заказанных Кассой здоровья, останется на уровне 2024 года. Однако это меньше, чем мы могли бы предложить пациентам. Кроме того, с 1 января цены на медицинские услуги снизились в среднем на 1,5%. Это означает, что нам придется предоставлять тот же объем услуг, что и в прошлом году, но на 1,5% дешевле.
В то же время многие расходы увеличиваются. Наибольшие дополнительные затраты связаны с ростом НСО во второй половине года и обязательным страхованием пациентов, вступившим в силу в 2024 году. Также на бюджет клиники влияет общий рост цен».
Аркадий Попов, председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы (LTKH): «При рассмотрении бюджета на 2025 год основной проблемой становится обеспечение доступности медицинских услуг. Это напрямую отражается на количестве пациентов, которых больница сможет обслужить в течение года, исходя из объемов финансирования, предусмотренных договором с Кассой здоровья на этот год. По сравнению с 2024 годом объем финансирования сократится примерно на три процента.
Сокращение объемов финансирования стационарной специализированной помощи будет минимальным, что позволит больнице избежать значительных переработок в этой сфере, поскольку Касса здоровья компенсирует переработки только с коэффициентом 0,3. В то же время мы прогнозируем увеличение переработок в области амбулаторной специализированной помощи, где объем договора сократится примерно на 1,2%. В целом больница сможет справиться с бюджетом на 2025 год, однако это потребует значительной оптимизации расходов.
Планировать повышение заработной платы невозможно, поскольку добавляются многочисленные дополнительные расходы, финансирование которых либо недостаточно, либо отсутствует вовсе. К этим расходам относятся повышение заработной платы в период с января по март 2025 года, предусмотренное коллективным договором 2024 года, обязательное страхование ответственности, увеличение ставки НСО, рост стоимости лекарств, расходных материалов и закупаемых услуг, проект ESG-отчетности и внедрение системы E-ITS.
Кроме того, трудно предсказать влияние проекта по объединению больниц».
Тармо Тохвер, председатель правления Ида-Вируской центральной больницы (IVKH): «Невозможно выделить дополнительные средства на что-либо, поскольку доходы сокращаются. Затраты на рабочую силу увеличиваются: коллективное соглашение работников здравоохранения не покроет расходы в первом квартале 2025 года, повышение минимальной зарплаты и НСО. Нужно тщательнее следить за расходами и делать только необходимые траты. Постараемся не попасть впросак».
Пеэп Пыддер, руководитель Йыгеваской больницы: «Сумма договора с Больничной кассой (с 1 апреля 2023 года переименована в Кассу здоровья - прим. пер.) на 2025 год на 100 000 евро меньше, чем в 2024 году. На самом деле, к этому добавляется еще одна статья расходов: с 1 апреля прошлого года заработная плата работников здравоохранения была увеличена. В связи с этим Больничная касса подняла цены на услуги (только за девятимесячный период - прим. ред.).
С начала 2025 года зарплаты остаются на прежнем уровне, но сумма нового договора сокращена на 100 000 евро. Это приводит к дефициту в 100 000 евро, который дополнительно увеличивается из-за расходов на повышение зарплат за первые три месяца года. В результате ежемесячная недостача составляет около 80 000-90 000 евро.
Прошлый год мы завершили с небольшой прибылью, и от позапрошлого года осталось немного средств: возможно, справимся. Но ситуация остается трудной, поскольку стоимость всех ресурсов растет: продукты питания, отопление, электричество и так далее».
Юллар Ланно, член правления Нарвской больницы: «Как уездная больница в приграничном городе мы запланировали увеличение расходов на персонал, поскольку привлекать врачей к работе здесь становится все труднее. Кроме того, значительно увеличились расходы на поддержку и развитие информационной системы больницы, а также затраты, связанные с проведением кибераудита RIA. Финансовую нагрузку увеличивают повышение минимальной заработной платы, рост НСО, акциза на топливо (Нарвская больница является оператором скорой помощи - прим. ред.), а также подорожание отопления и других коммунальных услуг».
Сколько стоило страхование пациентов? Как вы в целом относитесь к этому виду страхования: считаете его необходимым или скорее лишней финансовой нагрузкой?
Мярт Кылли: «В условиях нынешнего экономического спада и неопределенного будущего страхование пациентов для Курессаареской больницы является необоснованной дополнительной затратой на ресурсы системы медицинского страхования. Кроме того, несмотря на годы обсуждений, проект в итоге оказался реализован в спешке, что подтверждает ситуация на рынке. Была только одна заинтересованная страховая компания: польская государственная фирма PZU, которая поспешила на помощь своему союзнику. Ранее разрекламированный интерес со стороны скандинавских и британских страховых компаний, к сожалению, оказался блефом».
Арви Васк: «Для больницы Южной Эстонии это означает 60 000 евро в год. Страхование может быть нужным, но сам процесс подготовки оказался совершенно провальным. Больше всего это демонстрирует тот факт, что страховку предлагает только одна компания: конкуренции нет. При этом никто не несет ответственности за этот провал. В итоге это всего лишь большая дополнительная трата, которая будет ежегодно вытягивать из системы здравоохранения порядка десяти миллионов евро».
Кюльвар Манд: «В ситуации, когда прогноз по бюджету системы медицинского страхования отрицательный, внедрение обязательного страхования пациентов - крайне неподходящее решение. Ярвамааская больница поддерживает идею, но процесс внедрения не выдерживает никакой критики».
Тармо Баклер: «Обязательное страхование пациентов обошлось ITK примерно в 390 000 евро. Мы рассматриваем это как необходимую статью расходов, которая повышает доверие пациентов и помогает обеспечивать качественное медицинское обслуживание».
Агрис Пеэду: «Годовой взнос PERH составляет около 400 000 евро. Мы считаем это страхование необходимым, и с учетом количества застрахованных затраты на одного человека невелики. Так же, как страхование жилья оформляют не только потому, что этого требует банк, а потому что люди понимают важность защиты своего дома и имущества. Мы надеемся, что страхование ответственности будет осуществляться не только с целью соблюдения закона, но и для защиты сотрудников и снижения рисков, связанных с их ответственной работой».
Урмас Суле: «С позиции руководителя Пярнуской больницы я пока не могу оценить, сколько в целом обойдется системе здравоохранения внедрение страхования пациентов. Даже если в ближайшем будущем мы соберем данные о страховых премиях, выплаченных медицинскими учреждениями страховым компаниям (плата за оформление страхового полиса - прим. ред.), это будет лишь одной частью всех расходов, связанных с внедрением системы страхования пациентов. К этим расходам добавляются затраты на выяснение обстоятельств и урегулирование возможных страховых случаев в медицинских учреждениях, а также расходы на урегулирование претензий, которые больницам приходится покрывать самостоятельно в рамках установленной франшизы.
Общая сумма будет известна только задним числом в конце периода. Срок исковой давности по требованиям о возмещении ущерба составляет три года с момента, когда потерпевший узнал о нарушении обязательств медицинского учреждения и наступлении ущерба, но не более десяти лет с момента страхового случая. Таким образом, общие расходы станут известны значительно позже.
Прийт Перенс:
«Стоимость годового договора для Клиники Тартуского университета составляет 477 000 евро. Несмотря на важные цели обязательного страхования пациентов - защита прав пациентов, ясность ответственности врачей, создание реестра случаев, связанных с безопасностью пациентов, - его внедрение сопровождалось значительными проблемами. Новый закон не смог создать условия, которые бы заинтересовали страховщиков в работе на этом рынке. В результате стоимость страхования оказалась значительно выше ожидаемой.
С нашей точки зрения, такой обязательный страховой продукт экономически нецелесообразен. Лимиты компенсации по страховке не покрывают значительных финансовых рисков, поэтому она не выполняет своей основной функции как страхового продукта. Это превращает страхование пациентов в дополнительную финансовую нагрузку, которую, в конечном итоге, нам приходится покрывать за свой счет».
Аркадий Попов: «Стоимость годового полиса обязательного страхования ответственности для LTKH составила около 230 000 евро, из которых Касса здоровья должна компенсировать примерно 42%. Идея этого страхования важна и для пациентов, и для больницы, но ее реализация оказалась проблематичной.
Страхование принесло бы больнице больше пользы, если бы размер франшизы на один страховой случай не превышал 1000 евро, а стоимость полиса была сопоставима с ценой прежнего добровольного страхования ответственности, которая была в несколько раз ниже. Опыт 2024 года показал, что сумма компенсаций, выплаченных больницей пациентам, была примерно в 2000 раз меньше стоимости обязательного страхового полиса. Эта ситуация вызывает особую тревогу в связи со значительным дефицитом средств по договору медицинского страхования.
Таким образом, несмотря на важность цели инициативы, ее практическое внедрение требует серьезного пересмотра, чтобы добиться лучшего баланса между затратами и выгодами».
Тармо Тохвер: «Страхование пациентов обошлось IVKH в 150 000 евро. В целом это необходимо, но является дополнительной статьей расходов, половина которых будет компенсирована Кассой здоровья».
Пеэп Пыддер: «Страхование пациентов для Йыгеваской больницы было заключено после длительных переговоров. Как выяснилось, правильным выбором была единственная компания. Результат тендера - 39 000 евро. Надеемся, что в следующем году конкуренция будет выше. Я положительно отношусь к страхованию пациентов. Вопрос в источнике его финансирования».
Юллар Ланно: «Стоимость годового полиса PZU для нас составляет около 100 000 евро. Известно, что Касса здоровья компенсирует 50 процентов от этой суммы, то есть расходы самой Нарвской больницы составят 50 000 евро. Концепция страхования в целом понятна, и необходима больницам».