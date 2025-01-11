Как сокращения бюджета и новые обязательства повлияют на доступность медицинских услуг? Отвечают руководители больниц

Арви Васк. Фото: Арво Меэкс/Lõuna-Eesti Postimees

Арви Васк: «Для больницы Южной Эстонии это означает 60 000 евро в год. Страхование может быть нужным, но сам процесс подготовки оказался совершенно провальным. Больше всего это демонстрирует тот факт, что страховку предлагает только одна компания: конкуренции нет. При этом никто не несет ответственности за этот провал. В итоге это всего лишь большая дополнительная трата, которая будет ежегодно вытягивать из системы здравоохранения порядка десяти миллионов евро».

Кюльвар Манд: «В ситуации, когда прогноз по бюджету системы медицинского страхования отрицательный, внедрение обязательного страхования пациентов - крайне неподходящее решение. Ярвамааская больница поддерживает идею, но процесс внедрения не выдерживает никакой критики».

Тармо Баклер. Фото: Михкель Марипуу

Тармо Баклер: «Обязательное страхование пациентов обошлось ITK примерно в 390 000 евро. Мы рассматриваем это как необходимую статью расходов, которая повышает доверие пациентов и помогает обеспечивать качественное медицинское обслуживание».

Агрис Пеэду: «Годовой взнос PERH составляет около 400 000 евро. Мы считаем это страхование необходимым, и с учетом количества застрахованных затраты на одного человека невелики. Так же, как страхование жилья оформляют не только потому, что этого требует банк, а потому что люди понимают важность защиты своего дома и имущества. Мы надеемся, что страхование ответственности будет осуществляться не только с целью соблюдения закона, но и для защиты сотрудников и снижения рисков, связанных с их ответственной работой».

Урмас Суле. Фото: Михкель Марипуу