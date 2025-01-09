Двадцать лет со дня январской бури: главное – готовность

Хотя нынешней зимой в Эстонии уже были метели, они и близко не сравнятся с тем, что творилось в начале января 20 лет назад. По словам главы эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте, январский шторм оставил болезненные воспоминания у многих людей – были серьезные разрушения, а в Пярнуском уезде пришлось эвакуировать несколько сотен человек.

«Этот случай наглядно показал, как быстро ситуация может выйти из-под контроля. Да, все знали, что надвигается шторм, но многие не ожидали таких серьезных последствий», - вспоминает Кирсисте.

Он подчеркивает, что при природных катастрофах спасают две вещи: хорошая подготовка и быстрая реакция. Особенно внимательными нужно быть жителям островов и прибрежных районов - во время шторма уровень воды может подняться молниеносно.

«Мне запомнилась ситуация на острове Кихну - большую часть территории затопило, людям пришлось бросать свои дома. Эта готовность крайне важна. Да, оставлять имущество тяжело, но здесь гораздо важнее человеческие жизни».

Сильный ветер может вызвать перебои в подаче электроэнергии, поэтому в случае урагана рекомендуется заранее зарядить аккумуляторные батареи и убедиться, что у вас дома есть альтернативные источники света - фонарики, свечи и спички.