7-9 января 2005 года на Эстонию обрушился январский шторм, достигший масштабов урагана. Этот шторм изменил как прогнозирование погоды в Эстонии, так и готовность к подобным климатическим явлениям.
Двадцать лет со дня январской бури: главное – готовность
Хотя нынешней зимой в Эстонии уже были метели, они и близко не сравнятся с тем, что творилось в начале января 20 лет назад. По словам главы эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте, январский шторм оставил болезненные воспоминания у многих людей – были серьезные разрушения, а в Пярнуском уезде пришлось эвакуировать несколько сотен человек.
«Этот случай наглядно показал, как быстро ситуация может выйти из-под контроля. Да, все знали, что надвигается шторм, но многие не ожидали таких серьезных последствий», - вспоминает Кирсисте.
Он подчеркивает, что при природных катастрофах спасают две вещи: хорошая подготовка и быстрая реакция. Особенно внимательными нужно быть жителям островов и прибрежных районов - во время шторма уровень воды может подняться молниеносно.
«Мне запомнилась ситуация на острове Кихну - большую часть территории затопило, людям пришлось бросать свои дома. Эта готовность крайне важна. Да, оставлять имущество тяжело, но здесь гораздо важнее человеческие жизни».
Сильный ветер может вызвать перебои в подаче электроэнергии, поэтому в случае урагана рекомендуется заранее зарядить аккумуляторные батареи и убедиться, что у вас дома есть альтернативные источники света - фонарики, свечи и спички.
«Если под окном растет дерево с сухими ветками, их стоит заранее обрезать, иначе при сильном ветре они просто влетят в окно. Внешние конструкции, такие как ограждения и террасные навесы, должны быть надежно закреплены», - добавил страховой эксперт.
Что ждать этой зимой
По словам Кирсисте, пока серьезных бурь не предвидится, хотя метели уже дают о себе знать, и это, похоже, только начало.
Важно постоянно контролировать состояние труб, чтобы они не замерзли. Также важно следить, чтобы на крыше не скапливался снег, а в водостоках не образовывались сосульки.
«Когда трубы замерзают, а потом начинается потепление, вода в них расширяется, и трубы может разорвать. Простые меры профилактики - утепление труб и небольшой постоянный ток воды в кранах в период холодов - помогут предотвратить серьезные повреждения».
Сейчас погода неустойчивая - то оттепель, то мороз, из-за этого на крышах могут образовываться глыбы снега и льда. Кирсисте призывает людей быть осторожными, чтобы не оказаться под падающей сосулькой или снежной массой.
«Нередко такие глыбы падают на машины и серьезно их повреждают. А теперь представьте, что будет, если такая масса упадет на человека». Поэтому владельцы домов и квартирные товарищества должны следить за тем, чтобы скопившийся на крышах снег не создавал опасных для жизни ситуаций.