Почему выборы президента Ливана стали ударом по Ирану?

Первый тур голосования прошел несколькими часами ранее, но Аун не сумел набрать необходимые для победы 86 голосов (из 128), получив поддержку лишь 71 парламентария.

Сообщается, что в перерыве между турами ливанские законодатели провели активные консультации на разных уровнях. Главным образом, сторонникам Ауна надо было привлечь на свою сторону депутатов-шиитов.

Президентский пост в Ливане оставался вакантным более двух лет, и для страны, ослабленной многолетним экономическим кризисом и недавней войной с Израилем, сейчас как никогда важно заполнить вакуум власти.

В сложной общинной системе управления Ливана пост президента традиционно должен занимать христианин-маронит.

Кандидатуру Ауна поддержал даже лидер христианской правоцентристской партии «Марада» Сулейман Франжье - политик со стажем, бывший министр внутренних дел Ливана, отказавшийся от видов на президентский пост в пользу военного.

Как отнеслись к результатам выборов в соседнем Иране, читайте ЗДЕСЬ.