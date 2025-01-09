Будьте начеку! Под видом Omniva распространяются мошеннические письма

Одной из новых схем мошенничества стало сообщение, в котором утверждается, что посылка клиента задержана и требует оплаты таможенной пошлины. Такие поддельные сообщения содержат номер посылки, который выглядит как настоящий номер Omniva. Сообщения кажутся правдоподобными, так как указанные суммы небольшие, а текст написан грамотно на эстонском языке.

Кроме того, появилась другая схема мошенничества. Мошенники звонят людям по телефону. Звонивший говорит на русском языке и утверждает, что он представляет компанию Omniva. Он сообщает, что на имя клиента зарегистрирована посылка, которая находится на таможне. После этого мошенник просит сообщить личный код, адрес и пытается получить доступ к Smart-ID клиента для якобы оплаты за доставку посылки.