В Facebook-группе «Omniva (Eesti Post) on kohutav ettevõte» пользователи делятся информацией о том, что мошенники снова активизировались. За последнюю неделю от имени компании Omniva они совершали телефонные звонки и рассылали письма.
Для подписчиков
Будьте начеку! ⟩ Под видом Omniva распространяются мошеннические письма
Одной из новых схем мошенничества стало сообщение, в котором утверждается, что посылка клиента задержана и требует оплаты таможенной пошлины. Такие поддельные сообщения содержат номер посылки, который выглядит как настоящий номер Omniva. Сообщения кажутся правдоподобными, так как указанные суммы небольшие, а текст написан грамотно на эстонском языке.