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ВИДЕО Смотрите, как будет выглядеть следующая консоль Nintendo!

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Магазин Nintendo в Токио.
Магазин Nintendo в Токио. Фото: RICHARD A. BROOKS

Технологическая выставка CES 2025 принесла немало новостей. Одной из самых необычных стало то, что именно там можно было увидеть следующую консоль игрового разработчика Nintendo, но показала ее не сама японская компания.

Если быть совсем точным, то речь шла не о самой консоли. На выставке показали макет Nintendo Switch 2. Создатель модели утверждает, что у него есть доступ к консоли, и именно на основе этого был создан макет.

Макет подтверждает все то, что ранее либо предсказывалось, либо даже утекало в сеть. Консоль будет иметь экран большего размера по сравнению с предшественницей, порт USB-C переместится на верхнюю часть устройства (у текущей модели он находится снизу), а контроллеры Joy-Con, по утверждениям, будут подключаться к устройству магнитным способом.

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