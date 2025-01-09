Технологическая выставка CES 2025 принесла немало новостей. Одной из самых необычных стало то, что именно там можно было увидеть следующую консоль игрового разработчика Nintendo, но показала ее не сама японская компания.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Смотрите, как будет выглядеть следующая консоль Nintendo!
Если быть совсем точным, то речь шла не о самой консоли. На выставке показали макет Nintendo Switch 2. Создатель модели утверждает, что у него есть доступ к консоли, и именно на основе этого был создан макет.