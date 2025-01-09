Европейские чиновники посоветовали гражданам съесть свою елку

Елки можно использовать и после рождественских и новогодних праздников. В Германии во многих местах отслужившее своё на праздниках дерево используют для производства компоста или энергии. В северных федеральных землях елки после праздников применяют для укрепления прибрежной полосы и сдерживания песчаных заносов. Федеральное объединение производителей новогодних елок (BVWE) ежегодно информирует о том, что можно сделать с елкой после праздников. Об этом DW уже подробно рассказывала. Кроме того, ежегодно немцы скармливают елки животным - как тем, что обитают в лесах, так и питомцам зоопарков. Хотя речь в этом случае идет не об отстоявших праздники сухих елях, а о свежих, поступивших прямо от фермера или из магазина - из числа тех, что не удалось продать.