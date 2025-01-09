В Эстонии на местных выборах 2025 года можно будет голосовать с использованием Smart-ID

По словам руководителя службы по организации выборов Арне Койтмяэ, добавление нового средства идентификации сделает электронное голосование более удобным для избирателей, поскольку большое количество людей предпочитает использовать Smart-ID для повседневной электронной идентификации. «Техническая готовность к внедрению Smart-ID уже обеспечена, и необходимые изменения в законодательстве вступили в силу», - отметил Койтмяэ.

Согласно внесенным в прошлом году изменениям в Закон о выборах Рийгикогу, избиратель может идентифицировать себя в системе электронного голосования не только с помощью документов, выданных в соответствии с Законом о документах, удостоверяющих личность (ID-карта и Mobiil-ID), но и с помощью эквивалентной системы электронной идентификации.

При этом система электронной идентификации должна соответствовать высокому уровню надежности, установленному Регламентом Европейского парламента и Совета по электронной идентификации и электронным транзакциям (№ 910/2014, eIDAS), и иметь действующее подтверждение соответствия.

Созданный SK ID Solutions AS Smart-ID сертифицирован в соответствии с Регламентом eIDAS, а аккаунты, зарегистрированные на основе эстонского личного кода, соответствуют высокому уровню надежности в Эстонии. Регистрация аккаунта Smart-ID на территории Эстонии осуществляется на основе государственного документа, удостоверяющего личность.

Для безопасного и беспрепятственного электронного голосования избирателям рекомендуется заранее проверить, действительны ли сертификаты их средств идентификации (ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID).

Неделя выборов в советы местного самоуправления пройдет с 13 по 19 октября 2025 года.