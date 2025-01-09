Пожар в собственной квартире: известный эстонский тиктокер Марк Павловский доставлен в больницу

Павловский стал известен в соцсетях благодаря своим прямым трансляциям, в которых он употребляет алкоголь, а также его часто посещают полиция и скорая помощь. Мужчина, который называет себя музыкантом и писателем, опубликовал несколько песен на YouTube и выпустил два сборника стихов.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в четверг в 13:50 в Центр тревоги поступил звонок о пожаре в гостиной, где горел ковер. Жилец квартиры находился в инвалидной коляске. «Первыми на место прибыли спасатели-добровольцы из Тамсалу. Пожар был потушен, ковер вынесен на улицу, - рассказал пресс-секретарь. - Для проветривания помещений были открыты окна. Жилец находился в другой комнате, дверь была закрыта, дым не распространился. Его вывели из квартиры, и скорая помощь доставила его в больницу для проверки состояния здоровья». В квартире отсутствовал дымовой датчик.

С проблемной биографией Павловский был шесть раз осуждён по различным делам, последний раз в июле 2023 года, когда снял 1500 евро с чужой банковской карты. Его предыдущие наказания в основном связаны с кражами в магазинах, чаще всего украденными товарами были алкоголь или табак, но в судебных документах упоминаются также кражи сыра и товаров на 15 евро. Один раз его также наказали за угрозы убийством, когда он взял нож и направился к работнику скорой помощи, заявив: «Убирайся из квартиры через три секунды, беги, иначе я тебя убью».

Редакция направила вопросы Марку Павловскому, но на момент публикации он не ответил.

Тиктокер также привлекает внимание в соцсетях различными поступками, например, он съел шведскую рыбу сурстрёмминг за пожертвование в несколько евро.