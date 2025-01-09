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Бывший замканцлера энергетики: даже газовые станции не снизили бы цены на электричество в Эстонии

Перевод: Каролина Вертяева
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Энергетическая система Эстонии находится в ситуации, когда в дни без ветра и солнца приходится полагаться на старые и дорогие сланцевые электростанции.
Энергетическая система Эстонии находится в ситуации, когда в дни без ветра и солнца приходится полагаться на старые и дорогие сланцевые электростанции. Фото: Remo Tõnismäe

Энергетические стратегии Эстонии последних лет снова оказались в центре внимания. По словам бывшего заместителя канцлера энергетики и руководителя крупнейшей литовской энергетической компании Ignitis на эстонском рынке Тимо Татара, даже если бы планируемые газовые электростанции уже производили электричество вместо сланцевых электростанций, цена на электроэнергию в Эстонии не была бы существенно ниже.

Сейчас энергетическая система Эстонии находится в ситуации, когда в дни без ветра и солнца приходится полагаться на старые и дорогие сланцевые электростанции. Проблема обострилась после повреждения соединения Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Строительство новых регулируемых мощностей задерживается уже несколько лет.

«Понятно, что решения каждого времени зависят от тогдашних политических приоритетов и возможностей. Однако как раньше, так и сейчас развитие местной возобновляемой энергии и создание внешних соединений с регионами с более низкими ценами остаются лучшим способом обеспечить более доступное предложение электроэнергии для Эстонии», - считает Тимо Татар.

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