Бывший замканцлера энергетики: даже газовые станции не снизили бы цены на электричество в Эстонии

Энергетическая система Эстонии находится в ситуации, когда в дни без ветра и солнца приходится полагаться на старые и дорогие сланцевые электростанции.

Энергетические стратегии Эстонии последних лет снова оказались в центре внимания. По словам бывшего заместителя канцлера энергетики и руководителя крупнейшей литовской энергетической компании Ignitis на эстонском рынке Тимо Татара, даже если бы планируемые газовые электростанции уже производили электричество вместо сланцевых электростанций, цена на электроэнергию в Эстонии не была бы существенно ниже.