Если сейчас путешественники из Таллинна в Вильнюс вынуждены пересаживаться дважды - в Валга и Риге, то в скором времени поездка станет гораздо удобнее. Пересадка потребуется только в Валга.
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Прогресс: скоро из Таллинна в Вильнюс на поезде можно будет доехать с одной пересадкой
Представитель латвийской железнодорожной компании Pasažieru Vilciens (Vivi) Эдгарс Бутанс подтвердил, что с февраля на участке Рига-Валга планируется использование арендованного поезда литовской железнодорожной компании LTG Link.