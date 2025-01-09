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Прогресс: скоро из Таллинна в Вильнюс на поезде можно будет доехать с одной пересадкой

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Скоро пассажирам нужно будет пересаживаться только на вокзале в Валга.
Скоро пассажирам нужно будет пересаживаться только на вокзале в Валга. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Если сейчас путешественники из Таллинна в Вильнюс вынуждены пересаживаться дважды - в Валга и Риге, то в скором времени поездка станет гораздо удобнее. Пересадка потребуется только в Валга.

Представитель латвийской железнодорожной компании Pasažieru Vilciens (Vivi) Эдгарс Бутанс подтвердил, что с февраля на участке Рига-Валга планируется использование арендованного поезда литовской железнодорожной компании LTG Link.

Это означает, что маршрут поезда, курсирующего из Вильнюса в Ригу, продлится до Валга. Таким образом, необходимость второй пересадки и покупки дополнительного билета исчезнет. Обслуживание по-прежнему будет проходить под брендом Vivi.

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