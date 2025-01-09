Прогресс: скоро из Таллинна в Вильнюс на поезде можно будет доехать с одной пересадкой

Скоро пассажирам нужно будет пересаживаться только на вокзале в Валга.

Если сейчас путешественники из Таллинна в Вильнюс вынуждены пересаживаться дважды - в Валга и Риге, то в скором времени поездка станет гораздо удобнее. Пересадка потребуется только в Валга.