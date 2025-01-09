В Лос-Анджелесе - беспрецедентные пожары. По последним данным, погибли пять человек, больше 150 тысяч эвакуированы. Катастрофа затронула элитный район Пасифик-Палисейдс и Голливудские холмы - столицу американской киноиндустрии и шоу-бизнеса. Своих домов лишились звезды всемирного масштаба: актеры Энтони Хопкинс, Адам Броди, певица Пэрис Хилтон и другие, пишет «Русская служба Би-би-си».
«Наш дом сгорает в прямом эфире». Пожары в Калифорнии уничтожили недвижимость мировых звезд
Лесные пожары 2025 года в Калифорнии начались во вторник 7 января и стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Только в городе огонь уничтожил не менее двух тысяч зданий.
Самый крупный пожар охватывает больше 60 кв. км в районе Пасифик-Палисейдс. Зона между городами Малибу и Санта-Моника в первую очередь известна своей элитной недвижимостью. Здесь живут главные звезды Голливуда. Многие из них лишились своих домов или были вынуждены эвакуироваться.
В числе пострадавших оказались американские актеры Адам Броди («Мистер и миссис Смит», сериал «Одинокие сердца») и Лейтон Мистер (сериал «Сплетница»). На фотографиях, опубликованных в Page Six, видно, что огонь охватывает несколько этажей их дома. Крыша здания полностью сгорела.
Пара приобрела недвижимость в 2019 году за 6,5 млн долларов. В трехэтажном доме площадью почти в две тысячи кв. м (6000 футов), было пять спален и шесть ванных комнат. Актеры проживали там с двумя маленькими детьми.
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Своего дома лишилась актриса Анна Фэрис, известная по франшизе «Очень страшное кино» и фильмам «Трудности перевода» и «Горбатая гора». Фэрис приобрела недвижимость в районе Пасифик-Палисейдс в 2018 году за 4,9 млн долларов после расставания с актером Крисом Праттом. Актриса жила там с оператором Майклом Барреттом и своим двенадцатилетним сыном.
На опубликованных фотографиях видно, что от их дома остались только обгоревшие руины. Как сообщил представитель актрисы, никто из ее семьи не пострадал.
Судя по фотографиям в СМИ, пожар полностью уничтожил дом 87-летнего актера Энтони Хопкинса («Молчание ягнят», «Отец»). Актер пока никак не комментировал это.
В огне оказался особняк Пэрис Хилтон в Малибу. Певица посвятила пожару большой пост в инстаграме, в котором она рассказала, что ее дом полностью сгорел.
«Сердце разбито, не передать словами.💔 Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире - это то, что никто никогда не должен испытывать.😢 Этот дом был местом, с которым связано так много драгоценных воспоминаний», - написала Хилтон.
Актер Билли Кристал и его жена Дженис потеряли дом в районе Пасифик-Палисейдс, в котором прожили 46 лет.
«Мы с Дженис жили в нашем доме с 1979 года. Мы вырастили здесь наших детей и внуков. Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно отнять. Конечно, у нас разбито сердце, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим», - говорится в заявлении Кристаллов.
Актер Джеймс Вудс («Однажды в Америке»), рассказывая в эфире CNN о потере своего дома, не смог сдержать слез.
«Вчера ты наслаждался бассейном, а сегодня это похоже на ад - хаос, охвативший весь район... Я думал, что буду сильнее этого...», - добавил он.
Среди знаменитостей, которые обладают недвижимостью в Пасифик-Палисейдс, - режиссер Стивен Спилберг, актеры Том Хэнкс, Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Брэдли Купер и другие.
Из-за лесных пожаров многим звездам пришлось эвакуироваться. СМИ стало известно, что из опасных районов Калифорнии уехали обладатели «Оскара» Бен Аффлек («Умница Уилл Хантинг», «Операция „Арго"»), а также актер Марк Хэмилл (Люк Скайуокер из «Звездных войн») и обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы» певица Мэнди Мур.
«Благодарна за то, что моя семья и мои домашние животные выбрались вчера вечером, пока не стало слишком поздно. <...> Честно говоря, я в шоке и нахожусь в состоянии оцепенения из-за таких потерь многих людей, включая мою семью. Школы моих детей больше нет. Наших любимых ресторанов. Столько друзей и близких тоже потеряли все», - написала Мэнди Мур в инстаграме.
Оскароносная актриса Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу»), которая также уехала из Лос-Анджелеса, призвала через инстаграм помогать всем, кто переживает шок и горе из-за потери своих домов и уничтожения целых жилых районов.
Как пожары влияют на Голливуд?
Пожары в Лос-Анджелес привели к отмене в США многих светских мероприятий, а также приостановке работы над проектами в киноиндустрии.
Пока на два дня отложили объявление номинантов на премию «Оскар» - театр «Долби», где проводят ее вручение, также находится в районе бедствия. Как сообщил генеральный директор киноакадемии Билл Крамер в письме к ее членам, по предварительным планам, объявление номинантов состоится 19 января. Саму премию должны вручить 2 марта.
Помимо этого, пока перенесены или отменены мероприятия по вручению премий Critic Choice Awards (на нее номинирован российский актер Юрий Борисов), а также премии Гильдии киноактеров США 2025 года.
Из-за чрезвычайной ситуации в Голливуде отменили премьеры фильмов «Человек-волк» режиссера Джо Джонстона, «Шоугерл» с актрисой Памелой Андерсон и «Быть лучше: История Робби Уильямса».
Помимо этого, пожары привели к приостановке работы над кинопроектами. По данным Variety, в Лос-Анджелесе пожарный департамент отозвал разрешения на съемки в Альтадене, Ла-Каньяде-Флинтридже, Пасадене и других районах. Несмотря на то, что не все локации охвачены огнем, во многих районах ухудшилось качество воздуха.
В результате Amazon приостановил работу над вторым сезоном сериала Fallout. Студия NBCUniversal приостановила производство сериалов «Хитрости» (Hacks), «Третий лишний» (Ted), а 20th Century Studios - сериалов «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy) и «Доктор Одиссей» (Doctor Odyssey).