«Наш дом сгорает в прямом эфире». Пожары в Калифорнии уничтожили недвижимость мировых звезд

Лесные пожары 2025 года в Калифорнии начались во вторник 7 января и стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Только в городе огонь уничтожил не менее двух тысяч зданий.

Самый крупный пожар охватывает больше 60 кв. км в районе Пасифик-Палисейдс. Зона между городами Малибу и Санта-Моника в первую очередь известна своей элитной недвижимостью. Здесь живут главные звезды Голливуда. Многие из них лишились своих домов или были вынуждены эвакуироваться.

Горящий особняк в Малибу Фото: Getty Images

В числе пострадавших оказались американские актеры Адам Броди («Мистер и миссис Смит», сериал «Одинокие сердца») и Лейтон Мистер (сериал «Сплетница»). На фотографиях, опубликованных в Page Six, видно, что огонь охватывает несколько этажей их дома. Крыша здания полностью сгорела.

Пара приобрела недвижимость в 2019 году за 6,5 млн долларов. В трехэтажном доме площадью почти в две тысячи кв. м (6000 футов), было пять спален и шесть ванных комнат. Актеры проживали там с двумя маленькими детьми.

Актеры Адам Броди и Лейтон Мистер на вручении «Золотого глобуса» в 2025 году Фото: Getty Images

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Своего дома лишилась актриса Анна Фэрис, известная по франшизе «Очень страшное кино» и фильмам «Трудности перевода» и «Горбатая гора». Фэрис приобрела недвижимость в районе Пасифик-Палисейдс в 2018 году за 4,9 млн долларов после расставания с актером Крисом Праттом. Актриса жила там с оператором Майклом Барреттом и своим двенадцатилетним сыном.