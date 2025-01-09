«Ситуация выглядит удручающе»: доброволец призывает город активнее бороться с мусором

На протяжении последних пяти лет Пулль следит за состоянием берегов реки Пярну и вместе с другими волонтерами собирает там большое количество отходов. Он отмечает, что неоднократно призывал городскую администрацию к системному решению проблемы, но ясного ответа так и не получил. По его мнению, количество мусора на берегах можно значительно сократить, если заниматься этим регулярно.