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«Ситуация выглядит удручающе»: доброволец призывает город активнее бороться с мусором

Перевод: Каролина Вертяева
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Мусор у реки Пярну.
Мусор у реки Пярну. Фото: Mailiis Ollino

Доброволец Раймо Пулль, который уже несколько лет борется с мусором в Пярну, обратился к вице-мэру Ирине Тальвисте с предложением рассмотреть, что местное самоуправление может сделать лучше для поддержания чистоты берегов реки.

На протяжении последних пяти лет Пулль следит за состоянием берегов реки Пярну и вместе с другими волонтерами собирает там большое количество отходов. Он отмечает, что неоднократно призывал городскую администрацию к системному решению проблемы, но ясного ответа так и не получил. По его мнению, количество мусора на берегах можно значительно сократить, если заниматься этим регулярно.

Пулль задал Тальвисте прямой вопрос: почему город Пярну до сих пор не организовал регулярную уборку берегов реки? В подтверждение своих слов он приложил видео, снятое в середине декабря рядом с тропой Яансони у линии воды. На кадрах видно, как между высохшими камышами обнажается множество мелкого мусора: пустые бутылки, пластиковые крышки, пенопласт.

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