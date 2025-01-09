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Латвия планирует ужесточить миграционное законодательство

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Латвийская пограничная охрана на сухопутной границе Латвии и Беларуси, которая будет полностью завершена к 30 декабря 2023 года.
Латвийская пограничная охрана на сухопутной границе Латвии и Беларуси, которая будет полностью завершена к 30 декабря 2023 года. Фото: Zane Bitere/LETA

Комиссия сейма Латвии по национальной безопасности разработала поправки к миграционному законодательству, согласно которым граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ) должны будут предоставить информацию о цели своей поездки перед въездом в Латвию.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что после нападения России на Украину, поддерживаемого Беларусью, в регионе возросли разведывательные и гибридные угрозы. Чтобы предотвратить въезд лиц, связанных с разведывательными службами этих стран, Латвия с февраля 2022 года усилила контроль за миграцией.

В документе отмечается, что латвийские службы проводят усиленную проверку въезжающих на пограничных пунктах и дорогах, чтобы выявить лиц, представляющих потенциальную угрозу. В случае выявления таких рисков Служба государственной безопасности совместно с другими ведомствами может отказать в разрешении на въезд или порекомендовать министру внутренних дел внести такое лицо в так называемый «черный список» с запретом на въезд в страну.

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