Комиссия сейма Латвии по национальной безопасности разработала поправки к миграционному законодательству, согласно которым граждане стран Содружества Независимых Государств (СНГ) должны будут предоставить информацию о цели своей поездки перед въездом в Латвию.
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Латвия планирует ужесточить миграционное законодательство
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что после нападения России на Украину, поддерживаемого Беларусью, в регионе возросли разведывательные и гибридные угрозы. Чтобы предотвратить въезд лиц, связанных с разведывательными службами этих стран, Латвия с февраля 2022 года усилила контроль за миграцией.