По данным THL, заболевший находился на борту парома M/s Finlandia компании Eckerö Line, который отправился 7 января в 18:30. Во время поездки пассажир оставался в своей каюте и не передвигался по судну. THL оценивает риск заражения как очень низкий, однако рекомендует пассажирам следить за своим здоровьем.

Паромная компания Eckerö Line сообщила, что свяжется с пассажирами и членами экипажа, находившимися на том же рейсе, что и заболевший. THL рекомендует проверить, вакцинированы ли сами пассажиры и члены их семей от кори.

Корь - это легко передающееся заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем. Для заражения достаточно находиться в одном помещении с больным. Симптомы кори могут проявиться через 10–14 дней после контакта с вирусом. Самым характерным симптомом является сыпь. К другим симптомам относятся кашель, красные и слезящиеся глаза, небольшие белые пятна на внутренней стороне щек и насморк.