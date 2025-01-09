Российская военная разведка финансировала убийства американцев в Афганистане

По данным издания, Главное разведывательное управление (ГРУ) платило за каждого убитого солдата в среднем 200 000 долларов. Один из бывших сотрудников афганской разведки утверждает, что в рамках этой схемы талибам было выплачено около 30 миллионов долларов.