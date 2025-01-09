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Российская военная разведка финансировала убийства американцев в Афганистане

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Один из многочисленных контрольно-пропускных пунктов Талибана в Кабуле. Фото иллюстративное.
Один из многочисленных контрольно-пропускных пунктов Талибана в Кабуле. Фото иллюстративное. Фото: Erik Prozes

Российская военная разведка выплачивала десятки миллионов долларов талибам за убийства солдат США, Афганистана и союзных войск, сообщает расследовательское издание The Insider.

По данным издания, Главное разведывательное управление (ГРУ) платило за каждого убитого солдата в среднем 200 000 долларов. Один из бывших сотрудников афганской разведки утверждает, что в рамках этой схемы талибам было выплачено около 30 миллионов долларов.

Операцию курировало подразделение ГРУ 29155, она продолжалась с 2015 по 2020 год. Программой руководил генерал-лейтенант Иван Касьяненко, который работал под дипломатическим прикрытием в качестве военного атташе в посольствах России в Тегеране и Кабуле. Касьяненко также занимал пост заместителя начальника подразделения 29155.

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