Российская военная разведка выплачивала десятки миллионов долларов талибам за убийства солдат США, Афганистана и союзных войск, сообщает расследовательское издание The Insider.
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Российская военная разведка финансировала убийства американцев в Афганистане
По данным издания, Главное разведывательное управление (ГРУ) платило за каждого убитого солдата в среднем 200 000 долларов. Один из бывших сотрудников афганской разведки утверждает, что в рамках этой схемы талибам было выплачено около 30 миллионов долларов.