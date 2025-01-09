«Было бы безумием опустить руки». На «Рамштайне», который может стать последним, Зеленский призвал продолжать помощь Украине

Для участия в этой встрече в Германию приехали президент Украины Владимир Зеленский, министр обороны США Ллойд Остин (именно он был инициатором проведения саммитов в таком формате), а также главы оборонных ведомств других западных государств-союзников Киева.

Трамп обещает как можно быстрее закончить войну в Украине, однако не говорит, как именно он намерен этого достичь. Известно лишь, что, в отличие от администрации президента Джо Байдена, представители будущего президента США выражали готовность говорить с российским лидером Владимиром Путиным.

В прошлом Трамп резко критиковал отправку Украине большого объема американской военной помощи. Некоторые политики из его окружения, впрочем, предлагали не уменьшать военную поддержку Киева, если он согласится на некие уступки, способные привести к окончанию горячей фазы войны.

Почему этот саммит может стать последним

Свое выступление на заседании в «Рамштайне» Зеленский начал с просьбы не прекращать поддержку Украины - судя по контексту, она была обращена непосредственно к Трампу.

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Киеве с президентом Зеленским. 02.12.24. Фото: ANATOLII STEPANOV

«Очевидно, что для Европы и всего мира начинается новая глава - всего через 11 дней, время, когда мы должны сотрудничать активнее, больше полагаться друг на друга и достигать вместе еще более весомых результатов», - сказал президент Украины об инаугурации Трампа, которая состоится 20 января.