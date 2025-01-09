Elron объявил конкурс на обучение машинистов поездов

В течение двух лет Elron получит 16 новых поездов, поэтому компания нуждается в дополнительных машинистах. Согласно плану, первые новые поезда Škoda начнут курсировать на линии Таллинн-Тарту уже в сентябре, сообщил руководитель обучения машинистов и инструктор Артур Лорентс.

Обучение машинистов длится девять месяцев. Первые четыре месяца посвящены теории и первой практике вождения. После прохождения общей подготовки и сдачи экзамена в Департаменте транспорта начинается обучение для получения сертификата, которое длится до пяти месяцев. В это время учащиеся изучают конкретные железнодорожные маршруты и типы поездов.