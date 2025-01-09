Оператор пассажирских поездов Elron объявил конкурс на обучение машинистов, которое начнется в мае. В среду, 15 января, на вокзале Тарту также пройдет информационный день.
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Elron объявил конкурс на обучение машинистов поездов
В течение двух лет Elron получит 16 новых поездов, поэтому компания нуждается в дополнительных машинистах. Согласно плану, первые новые поезда Škoda начнут курсировать на линии Таллинн-Тарту уже в сентябре, сообщил руководитель обучения машинистов и инструктор Артур Лорентс.