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Elron объявил конкурс на обучение машинистов поездов

Перевод: Каролина Вертяева
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В течение двух лет Elron получит 16 новых поездов, поэтому компания нуждается в дополнительных машинистах.
В течение двух лет Elron получит 16 новых поездов, поэтому компания нуждается в дополнительных машинистах. Фото: Kristjan Teedema

Оператор пассажирских поездов Elron объявил конкурс на обучение машинистов, которое начнется в мае. В среду, 15 января, на вокзале Тарту также пройдет информационный день.

В течение двух лет Elron получит 16 новых поездов, поэтому компания нуждается в дополнительных машинистах. Согласно плану, первые новые поезда Škoda начнут курсировать на линии Таллинн-Тарту уже в сентябре, сообщил руководитель обучения машинистов и инструктор Артур Лорентс.

Обучение машинистов длится девять месяцев. Первые четыре месяца посвящены теории и первой практике вождения. После прохождения общей подготовки и сдачи экзамена в Департаменте транспорта начинается обучение для получения сертификата, которое длится до пяти месяцев. В это время учащиеся изучают конкретные железнодорожные маршруты и типы поездов.

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