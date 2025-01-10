«Он хочет встретиться, и мы ведем подготовку», — сказал Трамп журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

«Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне», — добавил Трамп, имея в виду войну в Украине, которую он неоднократно обещал закончить, но не уточнял, как именно планирует это сделать.

Когда может состояться встреча, Трамп также не уточнил, отмечает Reuters.

Кремль слова Трампа пока не комментировал, однако накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил журналистам, что если Трамп сохранит намерение связаться с российским президентом после инаугурации 20 января, то в Москве это будут только приветствовать.

«В случае если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин это будет только приветствовать», — сказал он.

Трамп ранее допускал, что переговоры с Путиным могут пройти в течение шести месяцев после его вступления в должность.

Песков в четверг сказал, что пока запросов на такую встречу от американской стороны не поступало.

Сам Путин на прямой линии в декабре говорил, что готов встретиться с Трампом.

В ноябре, через неделю после победы Дональда Трампа на президентских выборах, газета Washington Post писала, что избранный президент поговорил по телефону с Путиным и обсудил войну в Украине.

В Кремле эту информацию назвали «чистой выдумкой».