Эстонцы на ралли «Дакар»: аппетит приходит во время еды

Во второй части марафонского этапа, который прошел накануне, они заняли 30-е место в своем классе (+56.46). Победителями этапа стали Сет Кинтеро и Деннис Ценц.

В общем зачете после пяти этапов эстонцы находятся на 12-й позиции, отставая от лидеров «Дакара» Хенка Латегана и Бретта Каммингса на 2 часа, 5 минут и 56 секунд. До вчерашнего дня они занимали 10-е место.

В четверг товарищи по команде Мяннама и Лепика снова повредили шины. Эстонцы же смогли пройти этап без проколов. Однако были небольшие проблемы с навигацией, из-за чего они потеряли время.

«Первая неделя "Дакара" позади, и мы на 12-м месте. Если бы неделю назад сказали, что будем на такой позиции, это было бы очень хорошо. Но аппетит приходит во время еды. И на следующей неделе мы хотим набрать новый темп. На марафонском этапе мы нашли хорошую скорость, все было вполне нормально. Однако из-за навигации потеряли время, а когда теряешь позиции, остаешься в пыли. В любом случае мы мотивированы и готовы после дня отдыха продолжать с еще большим рвением», - подытожил Мяннама первую половину «Дакара».

«Марафонский этап завершен. Дни были длинные, а в плане навигации - очень интенсивные, особенно вчера. Сегодня тоже было непросто. На одном каменистом плато мы настолько потеряли ориентир, что вообще не понимали, где находимся. Это заняло время, но мы смогли вернуться на трассу», - добавил Лепик.

Пятница на ралли – выходной день, в субботу экипажи вновь выйдут на трассу.