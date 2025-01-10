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При пожаре в социальном доме погиб человек

Редактор: rus.postimees.ee
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Спасатели. Фото иллюстративное.
Спасатели. Фото иллюстративное. Фото: Konstantin Sednev

В четверг, 9 января, в социальном доме в Вильянди произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Сообщение о возгарании в одной из квартир социального дома поступило на пульт дежурного в 21.56, сообщили в пресс-службе Лыунаского спасательного центра.

Когда спасатели прибыли на место, стало ясно, что весь дом заполнен дымом, и они незамедлительно проникли в задние, чтобы найти очаг возгорания и спасти людей.

Через какое-то время спасатели вынесли из горящего трехэтажного дома человека без сознания. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Также из социального дома были эвакуированы 24 жильца. Пожар был ликвидирован в около 23.00. Одна из квартир была полностью уничтожена огнем.

Причины пожара выясняются.

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