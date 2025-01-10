Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону ярко вернулась в большой спорт

Выйдя на трассу четвертой, словачка допустила три промаха на двух огневых рубежах. В итоге она заняла 31-е место и заработала очки Кубка мира, которые начисляются 40 быстрейшим спортсменкам. Победительнице гонки, француженке Поле Боте, Кузьмина уступила 2 минуты и 10,7 секунды.

«Сегодня она, конечно, слишком много ошибалась на стрельбище, но показала хорошую скорость на трассе», - отметил эксперт шведского телевидения и бывший биатлонист Бьорн Ферри.

Среди эстонок лучший результат показала Регина Эрмитс (+1.34,1), занявшая 17-е место. Кроме нее, в гонку преследования также прошла Йоханна Талихярм, которая заняла 42-е место (2 промаха; +2.23,9).

В марте 2019 года Кузьмина завершила свою спортивную карьеру, но вернулась к соревнованиям на прошлогоднем чемпионате Европы, где заняла 59-е место в спринте. Чуть позже она выступила на чемпионате мира в Нове-Место, заняв 61-е место в спринте. Теперь Кузьмина снова решила попробовать свои силы в Кубке мира, заменив в составе сборной Словакии Паулину Батовску-Фиалкову.

Кузьмина родилась в Тюмени, Россия, но с 2008 года представляет Словакию. Под словацким флагом она завоевала три золотые и одну серебряную олимпийскую медаль, а также один раз стала чемпионкой мира.

Этап Кубка мира в Оберхофе продолжится сегодня мужским спринтом.

Этап Кубка мира в Оберхофе 10 января мужчины (15.20) 10 км спринт 11 января женщины (13.30) 10 км гонка преследования 11 января мужчины (15.45) 12,5 км гонка преследования 12 января парная смешанная эстафета (13.20) 12 января смешанная эстафета (15.30)