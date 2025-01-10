Гроссмейстер не упустил возможность сыграть в шахматы даже в брачную ночь

На прошлых выходных спортсмен женился на Элле Виктории Мэлоун. Церемония прошла в скрытой от общественности часовне в Осло. На данный момент опубликованы лишь отдельные фотографии, но на событии присутствовала съемочная группа Netflix.

Однако больше внимания привлекло то, что произошло в ночь после свадьбы. Рано утром, в 4:06 по норвежскому времени, Карлсен зашел на chess.com, чтобы сыграть с Даниэлем Народицким. Как сообщает газета Dagbladet, они провели девять блиц-партий, из которых новоиспеченный жених выиграл пять и четыре свел вничью.

Magnus Carlsen spent his wedding night at 4 AM playing blitz vs. Daniel Naroditsky. Result? Magnus: 4 wins, 5 draws, 0 losses.



Marriage vows in Oslo by day, no mercy on the board by night. Love is eternal, but blitz chess is forever. 🥂♟️ pic.twitter.com/oj7EubJBNG — Attacking Chess (@attackingchess) January 6, 2025

Народицкий транслировал матчи в прямом эфире для всех заинтересованных зрителей. Позже шахматный ас Хикару Накамура сделал видеоанализ их дуэли.

Шутники не упустили возможности поддразнить Карлсена различными комментариями.

«Надеюсь, брак не закончится так же быстро», - написал один из пользователей.

«Магнус сразу после свадьбы отдал ферзя (в английском языке queen означает и ферзя, и королеву)?» - поддел другой, обыграв шахматный термин.