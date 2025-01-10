«Премьер-министр и правительство должны уйти в отставку! - сказал Михаил Кылварт. - Новый год начался не только с существенного повышения налогов и введения новых, имеет место также политическая коррупция: премьер-министр Кристен Михал, исходя из политических соображений, предложил назначить на пост государственного секретаря канцлера Министерства климата Кейта Каземетса, ради этого Михал изменил закон. Этим шагом премьер-министр разрушает независимый государственный институт, в функции которого входит надзор за законодательством».

Михаил Кылварт подчеркнул, что Кристен Михал пытается политизировать должность госсекретаря, чтобы было удобнее проводить выгодную ему политику. Кылварт напомнил, что кандидат, предложенный премьер-министром, является канцлером Министерства климата и бывшим подчиненным Кристена Михала.

«В сферу ответственности этого канцлера входят проблемный проект Rail Baltica, обанкротившаяся авиакомпания Nordica, а также спорный Закон о климате. Проект как раз этого закона раскритиковал госсекретарь, отказавшись согласовывать его в нынешнем виде. Теперь этого госсекретаря намерены заменить, а на его место назначить человека, под руководством которого этот законопроект разрабатывался и который будет поддерживать политику Партии реформ на уровне Государственной канцелярии», - продолжил лидер центристов.