Реформисты гребут 150-миллионный денежный котел под себя

Министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) предлагает сократить состав совета Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) до пяти человек, из которых четырех она назначит сама. Таким образом, Партия реформ сможет контролировать распределение более 150 миллионов евро в год минимум до следующих выборов в Рийгикогу.
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Позавчера министр климата представила на согласование законопроект о внесении изменений в Закон о плате за использование окружающей среды. Она предлагает парламенту решить, стоит ли убрать из совета KIK четырех политиков, которых в настоящее время по действующему порядку назначает комиссия Рийгикогу по окружающей среде. Комиссия состоит из представителей различных партий.