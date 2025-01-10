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Реформисты гребут под себя многомиллионное распределение средств

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В 2023 году к KIK было присоединено целевое учреждение Erametsakeskus, в результате чего в сферу деятельности KIK добавилась поддержка частного лесного хозяйства, а общий объем распределенных субсидий достиг 153 миллионов евро.
В 2023 году к KIK было присоединено целевое учреждение Erametsakeskus, в результате чего в сферу деятельности KIK добавилась поддержка частного лесного хозяйства, а общий объем распределенных субсидий достиг 153 миллионов евро. Фото: Margus Ansu

Министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) предлагает сократить состав совета Центра инвестиций в окружающую среду (KIK) до пяти человек, из которых четырех она назначит сама. Таким образом, Партия реформ сможет контролировать распределение более 150 миллионов евро в год минимум до следующих выборов в Рийгикогу.

Позавчера министр климата представила на согласование законопроект о внесении изменений в Закон о плате за использование окружающей среды. Она предлагает парламенту решить, стоит ли убрать из совета KIK четырех политиков, которых в настоящее время по действующему порядку назначает комиссия Рийгикогу по окружающей среде. Комиссия состоит из представителей различных партий.

Согласно предложенным изменениям, четырех из пяти членов совета будет назначать министр климата, а одного - министр финансов (ныне Юрген Лиги, Партия реформ).

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