Реформисты гребут под себя многомиллионное распределение средств

Позавчера министр климата представила на согласование законопроект о внесении изменений в Закон о плате за использование окружающей среды. Она предлагает парламенту решить, стоит ли убрать из совета KIK четырех политиков, которых в настоящее время по действующему порядку назначает комиссия Рийгикогу по окружающей среде. Комиссия состоит из представителей различных партий.