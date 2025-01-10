Зарубежные туристы хлынули в Эстонию

Ведущий аналитик Департамента статистики Хельга Лаурмаа отметила, что в ноябре 2024 года эстонские предприятия по размещению приняли 119 000 зарубежных и 128 000 местных туристов. Число местных туристов, которое снижалось в годовом исчислении на протяжении большей части месяцев 2024 года, начало расти в октябре 2024 года и продолжило расти в ноябре. Однако общее число туристов в ноябре 2024 года оказалось на 6% ниже, чем в ноябре 2019 года – в последний пиковый период.

«По сравнению с ноябрем рекордного докризисного года, местах размещения приняли на 12 000 больше местных туристов, а зарубежных туристов было на 27 000 меньше», – уточнила Лаурмаа.

Аналитик пояснила, что из Финляндии Эстонию посетило около 41 000 туристов, т.е. 35% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. В предприятиях по размещению остановилось около 22 000 (18%) туристов из Латвии, а также более 5000 туристов из Литвы и Великобритании (на каждую из этих стран пришлось по 4% зарубежных туристов). Из соседних Финляндии и Латвии в предприятиях по размещению остановилось соответственно на 17% и 12% туристов больше, туристов из Литвы было на 11% больше, а туристов из Великобритании – на 10% больше, чем в ноябре прошлого года.