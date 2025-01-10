Расследование произошедшей в Таллинне трагедии продолжается: спасатели по-прежнему в тяжелом состоянии

В первый день Рождества на улице Уус-Малева в Пыхья-Таллинне произошел серьезный пожар, в результате которого погибли два человека, а двое спасателей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что в одной из квартир произошло мгновенное воспламенение горючих газов. Как раз в этот момент спасатели обнаружили на полу в наполненной дымом спальне человека, которого пытались спасти. После тушения пожара на сгоревшей кровати было найдено тело второго погибшего.

Пыхьяский спасательный центр продвинулся в расследовании причин пожара, однако пока не может исключить ни курение, ни неисправность электрического устройства в качестве возможных причины возгорания. Почему воспламенились горючие газы и как спасатели оказались в огненной ловушке, остается предметом дальнейшего расследования.

Горючие газы, с которыми спасатели сталкиваются практически на каждом пожаре, не следует путать с бытовыми, такими как метан или бутан. Это токсичная смесь веществ, выделяющихся при пожаре, которая на открытом воздухе рассеивается, но в закрытом помещении заполняет пространство и остается в воздухе.

Когда пожар внутри помещения достигает стадии, при которой кислород полностью выгорел, возгорание переходит в так называемую фазу затухания. Если в этот момент в помещение поступит дополнительный воздух, а температура газов достигнет 300 градусов, они могут мгновенно воспламениться.