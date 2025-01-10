Расследование обстоятельств декабрьского пожара на улице Уус-Малева в Таллинне продолжается. Состояние спасателей, доставленных в больницу, остается тяжелым, но стабильным. В качестве возможных причин возгорания рассматриваются курение или неисправность электрического прибора.
Расследование произошедшей в Таллинне трагедии продолжается: спасатели по-прежнему в тяжелом состоянии
В первый день Рождества на улице Уус-Малева в Пыхья-Таллинне произошел серьезный пожар, в результате которого погибли два человека, а двое спасателей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что в одной из квартир произошло мгновенное воспламенение горючих газов. Как раз в этот момент спасатели обнаружили на полу в наполненной дымом спальне человека, которого пытались спасти. После тушения пожара на сгоревшей кровати было найдено тело второго погибшего.
Пыхьяский спасательный центр продвинулся в расследовании причин пожара, однако пока не может исключить ни курение, ни неисправность электрического устройства в качестве возможных причины возгорания. Почему воспламенились горючие газы и как спасатели оказались в огненной ловушке, остается предметом дальнейшего расследования.
Горючие газы, с которыми спасатели сталкиваются практически на каждом пожаре, не следует путать с бытовыми, такими как метан или бутан. Это токсичная смесь веществ, выделяющихся при пожаре, которая на открытом воздухе рассеивается, но в закрытом помещении заполняет пространство и остается в воздухе.
Когда пожар внутри помещения достигает стадии, при которой кислород полностью выгорел, возгорание переходит в так называемую фазу затухания. Если в этот момент в помещение поступит дополнительный воздух, а температура газов достигнет 300 градусов, они могут мгновенно воспламениться.
Все профессиональные и добровольные спасатели Эстонии используют защитную одежду, соответствующую высшему уровню стандарта EN 469, который применяется ко всем спасательным службам стран Евросоюза. В такую экипировку были одеты и спасатели, тяжело пострадавшие 25 декабря. Остальные спасатели тоже были в такой защитной одежде.
Однако следует отметить, что такая одежда защищает лишь до определенной степени. По стандарту EN 469 одежда тестируется на устойчивость к температуре 250 градусов в течение десяти секунд, а к тепловому воздействию при 180 градусах - в течение пяти минут. Увы, даже у самого современного оборудования есть пределы. Если температура становится слишком высокой и остается такой долгое время, законы физики берут верх.
В тот вечер спасатели столкнулись с экстремальными условиями, которые превысили допустимые пределы защитной одежды. В настоящее время проводится анализ, чтобы выяснить, как могли возникнуть такие обстоятельства.
Оба пострадавших являются опытными спасателями. За последние четыре года они провели в заполненных дымом помещениях в общей сложности более 1000 минут.