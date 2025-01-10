Жуткие пожары в Лос-Анджелесе. Пятикратный олимпийский чемпион остался без дома

В числе пострадавших и знаменитые спортсмены. Пятикратный олимпийский чемпион пловец Гэри Холл лишился всех медалей и дома. Награды Холла – а он завоевывал медали на трех Олимпиадах подряд – пропали вместе с домом.

Стив Керр, тренер баскетбольной команды «Голден Стэйт», также пострадал от пожара: огнем уничтожен дом его детства. К счастью, мать спортсмена не пострадала.

Когда завершится пожар – неизвестно. Из-за катастрофы в главных лигах США отменяют игры. НХЛ уже перенесла матч между «Лос-Анджелесом» и «Калгари». А НБА сделает то же самое с ближайшей встречей «Лейкерс».