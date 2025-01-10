Биатлонистка, добившаяся лучшего результата в карьере: понятия не имею, что произошло

В прошлом десятилетии наши северные соседи привыкли к успеху благодаря Кайсе Мякяряйнен, которая стабильно боролась за самые высокие места. Однако после того, как она в 2020 году завершила карьеру, финский биатлон оказался в некотором упадке. И вот пришел нынешний сезон!

На первом этапе в Контиолахти недавно отметившая 30-летие Суви Минккинен завершила долгую «медальную засуху» финнов и уже имеет в активе несколько попаданий в десятку лучших. После вчерашнего пятого места в спринте в Оберхофе она занимает ту же позицию и в общем зачете Кубка мира.

«Я счастлива, что могу попасть на цветочную церемонию даже с одним промахом. Приятно знать, что для хорошего результата не обязательно идеально стрелять», - поделилась Минккинен, нашедшая новый уровень стабильности, с финскими СМИ.

Еще больше удивила ее соотечественница, 22-летняя Соня Лейнамо, которая финишировала восьмой. До этого ее лучшим индивидуальным результатом в Кубке мира было 27-е место.

«Я никогда не стреляла 0+0, так что понятия не имею, как это произошло», - призналась Лейнамо, которой в сложных погодных условиях Германии помогли чисто пройденные огневые рубежи.

Перед стартом ее целью было попасть в гонку преследования, то есть в топ-60. «Еще вчера я думала, что очень хочу туда пройти, чтобы не валяться просто так в отеле на выходных», - пошутила биатлонистка сразу после гонки.

У финских болельщиков есть повод с нетерпением ждать субботнюю гонку преследования на 10 км. Помимо упомянутых спортсменок, Венла Лехтонен завершила гонку на 23-м месте, а Инка Хямяляйнен - на 30-м.

Среди эстонок лучшей стала Регина Эрмитс, финишировавшая 18-й. В топ-60 также вошла Йоханна Талихярм, занявшая 42-е место.

Сегодня в Обердорфе запланирован мужской спринт.