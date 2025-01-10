11 декабря Рийгикогу принял закон о налоге на оборону, согласно которому предприятия обязаны с 1 июля текущего года платить налог в размере 2 процентов от оборота, а с 1 января следующего года - 2 процентов от прибыли. Физические лица также начнут платить налог в размере 2 процентов от доходов с 1 января нового года.
Колонка Postimees ⟩ Теневая сторона налога на оборону
Вклад в национальную оборону - дело патриотичное, однако важно, чтобы все детали были ясны. На данный момент этого нет, и создается впечатление, что для бизнеса многое будет зависеть от произвола налоговых инспекторов. Налогово-таможенный департамент отказывается комментировать детали налогообложения, ссылаясь на то, что еще есть время, и сейчас у департамента более срочные дела.
Для предприятий этот вопрос далеко не абстрактен - он связан с конкретными денежными суммами, которые уже в этом году нужно закладывать в бюджет. К настоящему времени известно, что новый налог принесет два существенных изменения. Во-первых, заканчивается принцип, согласно которому налог на прибыль уплачивается только при выводе денег из компании. Теперь налог придется платить, как только будет зафиксирована какая-либо прибыль.
Это может стать серьезной проблемой. Например, если земля или недвижимость компании X подорожают в результате оценки, то увеличение стоимости активов будет считаться прибылью, хотя продаж и доходов не было. Но деньги для уплаты налога найти придется.
Во-вторых, налог на оборону станет первым авансовым налогом для предприятий. Налог будет взиматься на основе прошлой деятельности, без учета того, будет ли в новом году вообще прибыль, подлежащая налогообложению. При этом Налогово-таможенному департамента ничего не нужно доказывать. Даже в самых несправедливых случаях предпринимателям будет разумнее сразу уплатить налог и уже потом пытаться вернуть его через суд, поскольку за неуплату начисляются пени - 0,06 процента в день, что составляет 21,9 процента в год. Такой процент сравним с дорогими потребительскими кредитами.
Postimees считает, что вклад в оборону страны крайне важен, но в данном случае создается впечатление, что налог на оборону - это дорогостоящая и сложная система, вызывающая ненужное недовольство. Похоже, что цель была не обложить налогом имущество (что легко измерить и утрата которого во время войны - реальный риск), а налогообложение доходов. При этом предполагается, что предприниматели якобы не хотят честно декларировать свои доходы и стремятся к оптимизации прибыли.
Однако нет оснований считать предпринимателей непатриотичными. В случае войны им есть что терять. В текущем виде налог, к сожалению, вызывает недовольство и не способствует укреплению патриотизма.
Удивительно, что вокруг налога на оборону все еще царит путаница. Правительство и Налогово-таможенный департамент не способны четко объяснить налогоплательщикам, как и с чего взимается налог, как он используется и как общественность сможет контролировать его применение. Все это подрывает доверие к правительству.