Колонка Postimees Теневая сторона налога на оборону

Вклад в национальную оборону - дело патриотичное, однако важно, чтобы все детали были ясны. На данный момент этого нет, и создается впечатление, что для бизнеса многое будет зависеть от произвола налоговых инспекторов. Налогово-таможенный департамент отказывается комментировать детали налогообложения, ссылаясь на то, что еще есть время, и сейчас у департамента более срочные дела.

Для предприятий этот вопрос далеко не абстрактен - он связан с конкретными денежными суммами, которые уже в этом году нужно закладывать в бюджет. К настоящему времени известно, что новый налог принесет два существенных изменения. Во-первых, заканчивается принцип, согласно которому налог на прибыль уплачивается только при выводе денег из компании. Теперь налог придется платить, как только будет зафиксирована какая-либо прибыль.

Это может стать серьезной проблемой. Например, если земля или недвижимость компании X подорожают в результате оценки, то увеличение стоимости активов будет считаться прибылью, хотя продаж и доходов не было. Но деньги для уплаты налога найти придется.