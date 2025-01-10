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Спасательная операция на льду: пограничники выручили из беды косулю

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В четверг пограничники, передвигавшиеся на судне на воздушной подушке, заметили в зоне ответственности кордона Мехикоорма в волости Ряпина (Причудье) попавшую в беду косулю.

«Животное лежало на льду примерно в 250 метрах от берега, в устье ручья Меэкси», - рассказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

Поскольку животное не могло встать на скользкий лед, пограничникам ничего не оставалось, как схватить его и отнести к берегу.

Несмотря на то, что тонкий слой льда в конкретном случае выдержал вес косули, на приграничных водоемах все еще действует запрет на выход на лед. Это должен учитывать каждый ради собственной безопасности. Как отметила Керли Вирк, сейчас лед в большинстве мест выдерживает разве что вес чайки.

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