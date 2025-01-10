Гримасы погоды Снег в Финляндии будет идти горизонтально

Плохие условия вызваны снегопадом и сильным ветром, сообщает метеоролог Yle Алекси Лохтандер. «Снег будет идти горизонтально», - говорит Лохтандер.

По словам метеоролога, снегопады начнутся около полудня, поэтому плохие погодные условия придутся, в том числе, и на вечерний час пик.

В пятницу и субботу в южных районах может выпасть от 15 до 20 сантиметров снега.

«Отправляясь куда-то на выходные, стоит быть особенно внимательным на дорогах», - отмечает Лохтандер.