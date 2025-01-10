Сегодня, в пятницу, дорожные условия на юге Финляндии станут очень плохими, сообщает YLE со ссылкой на Метеорологический институт страны.
Гримасы погоды ⟩ Снег в Финляндии будет идти горизонтально
Плохие условия вызваны снегопадом и сильным ветром, сообщает метеоролог Yle Алекси Лохтандер. «Снег будет идти горизонтально», - говорит Лохтандер.
По словам метеоролога, снегопады начнутся около полудня, поэтому плохие погодные условия придутся, в том числе, и на вечерний час пик.
В пятницу и субботу в южных районах может выпасть от 15 до 20 сантиметров снега.
«Отправляясь куда-то на выходные, стоит быть особенно внимательным на дорогах», - отмечает Лохтандер.