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Новый налог вынудит предприятия продавать имущество, а авансовые платежи повлекут за собой большие расходы

Перевод: Ева Ойжинская
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Если стоимость земельного участка, принадлежащего компании, увеличивается (а это почти всегда происходит), компания получает прибыль, с которой обязана заплатить налог на безопасность.
Если стоимость земельного участка, принадлежащего компании, увеличивается (а это почти всегда происходит), компания получает прибыль, с которой обязана заплатить налог на безопасность. Фото: Marko Saarm

Этот год является важным для компаний, поскольку от его результатов зависит, сколько налога на безопасность потребуется заплатить в следующем году.

С введением налога на прибыль предприятий, который технически является налогом на безопасность, в налоговой системе Эстонии были сделаны два новаторских шага. Во-первых, был отменен давно действующий принцип, согласно которому компания платит подоходный налог только тогда, когда деньги выводятся из компании. С налогом на безопасность часть дохода должна быть передана государству даже в том случае, если прибыль существует лишь «на бумаге». Новый налог распространяется на четверть прибыли компании до налогообложения за предыдущий год, из которой государство удерживает два процента.

Второе изменение - введение авансовых платежей, то есть налог уплачивается государству заранее, еще до того, как станет известно, была ли вообще получена прибыль. По данным Министерства финансов, платежи в 2026 году будут авансовыми, поскольку окончательное налоговое обязательство за 2026 год будет рассчитано только в 2027 году. Уже выплаченные авансовые суммы можно будет вычесть из окончательной суммы налога.

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