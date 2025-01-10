Новый налог вынудит предприятия продавать имущество, а авансовые платежи повлекут за собой большие расходы

С введением налога на прибыль предприятий, который технически является налогом на безопасность, в налоговой системе Эстонии были сделаны два новаторских шага. Во-первых, был отменен давно действующий принцип, согласно которому компания платит подоходный налог только тогда, когда деньги выводятся из компании. С налогом на безопасность часть дохода должна быть передана государству даже в том случае, если прибыль существует лишь «на бумаге». Новый налог распространяется на четверть прибыли компании до налогообложения за предыдущий год, из которой государство удерживает два процента.