Европейским членам НАТО, учитывая их расходы на социальные нужды, будет сложно выделять на оборону пять процентов ВВП, как того хочет Дональд Трамп. Эксперты объяснили DW, чем вызвано это его требование.
Требование избранного президента США Дональда Трампа, чтобы союзники по НАТО тратили на оборону пять процентов своего годового ВВП, сильно встряхнуло европейские столицы за две недели до возвращения республиканца в Белый дом. «Я думаю, что НАТО должно иметь эти пять процентов, - заявил Трамп на пресс-конференции во вторник, 7 января. - Они все могут себе это позволить».
Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот показатель «слишком высоким». Выступая на заседании контактной группы по Украине в Рамштайне в четверг, 9 января, он отметил, что такой ориентир означал бы для Германии инвестиции в оборону на уровне «около 40 процентов» всего федерального бюджета. «Я не знаю, какая страна сможет себе это позволить», - подытожил Писториус.
Аналитики: пять процентов неподъемно даже для богатых стран
Обнародованный Трампом показатель представляет собой значительное увеличение по сравнению с обязательством в 2 процента, о котором союзники по НАТО договорились, но выполнение которого оказалось сложным для некоторых европейских стран - членов Североатлантического альянса. Во время своего первого президентского срока Трамп призывал к достижению четырехпроцентных отчислений.
На саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году ее представители сообщили, что по меньшей мере две трети участников этого военного блока потратили в том году на оборону 2 процента их ВВП или даже больше, и только Польша преодолела отметку в 4 процента.
Тем не менее в Европе негласно признают, что европейским членам альянса придется поглубже залезть к себе в карман, чтобы оживить свой вялый военно-промышленный комплекс и противостоять потенциальной российской угрозе. Между тем несколько аналитиков заявили DW, что увеличение расходов на военные нужды до 5 процентов ВВП в нынешних экономических условиях представляется невозможным даже для относительно богатых стран НАТО.
Подход Трампа: потребовать 5 процентов, но согласиться на 3,5 процента?
По мнению Рафаэля Лосса, научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям, специализирующегося на вопросах безопасности и обороны в евроатлантическом регионе, оптимистичное прочтение требования Трампа заключается в том, что это просто его тактика ведения переговоров и что НАТО, будучи равноправным для его участников альянсом, придет к полюбовному соглашению.
«Я думаю, что увеличение расходов на оборону до 3,5 процента ВВП может показаться европейцам более реалистичным, - сообщил Лосс в интервью DW. - Но пессимистичный сценарий заключается в том, что Дональд Трамп всерьез намерен вывести Америку из НАТО и поощрять Владимира Путина делать то, что тот хочет».
Последнее требование Трампа выглядит, «по сути, дебютным гамбитом», и он может согласиться на меньшее, прогнозирует Ян Лессер, глава брюссельского отделения Германского фонда Маршалла США. «Но даже 3 процента или 3,5 процента будут для многих членов НАТО непосильной задачей», - признал Лессер.
Генсек НАТО: не забывайте о России
В декабре прошлого года генсек НАТО Марк Рютте напомнил европейской общественности об оборонных расходах России, которые, по его словам, в 2025-м составят 7-8 процентов ВВП, и подчеркнул, что Европе необходимо перейти к «военному мышлению» и «дать сильный толчок» своему ВПК.
Рютте также призвал государства-участники альянса отказаться от части своих бюджетов на социальные нужды и больше средств направлять на оборону. «В среднем европейские страны легко тратят до четверти своего ВВП на пенсии, здравоохранение и системы соцобеспечения. Нам необходима малая толика этих денег, чтобы сделать нашу оборону намного сильнее и сохранить наш образ жизни», - отметил генсек НАТО.
Как обстоят дела в ведущих европейских странах НАТО?
По данным альянса, ни один из его членов в настоящее время не тратит на оборону 5 процентов своего ВВП. Больше всех расходует Польша - 4,12 процента, за ней следуют Эстония (3,43 процента) и США (3,38 процента). Италия в 2024 году выделила на оборону всего 1,49 процента ВВП, что, вероятно, стало темой встречи итальянского премьер-министра Джорджи Мелони с Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго. Несмотря на идеологическую близость Трампа и Мелони, от Рима также будут ожидать увеличения военных расходов, полагает Лео Горетти, руководитель итальянской внешнеполитической программы в аналитическом центре Istituto Affari Internazionali (IAI).
«В лучшем случае Мелони может добиться некоторых уступок - например, отложить сроки увеличения ассигнований на оборону», - заявил он в беседе с DW, добавив, что требование Трампа поставило итальянского премьера в сложное положение внутри страны. «Италия действительно хочет тратить больше на оборону, но проблема в том, что у нее очень ограниченное пространство для маневра в случае бюджета, - пояснил Горетти. - Расходы на социальную сферу, особенно на здравоохранение и пенсионную систему, не оставляют большой свободы действий».
Великобритания, один из самых мощных в военном отношении членов альянса, столкнулась с той же проблемой. Хотя в этом году Лондон потратил на оборону 2,33 процента своего ВВП и в прошедшие годы постоянно превышал рубеж в 2 процента, он еще так и не достиг поставленной перед собой цели в 2,5 процента. Повышение же этого показателя до 5 процентов представляется особенно сложной задачей, поскольку британское правительство пообещало избирателям дорогостоящие социальные программы, включая сокращение времени ожидания приема у врача и строительство дополнительного жилья.
Франция и Германия в данный момент сталкиваются с политическими потрясениями из-за проблем в экономике, в то время как симпатизирующие России ультраправые силы на подъеме в обеих странах. В 2024 году Париж потратил на оборону 2,06 процента ВВП, при этом нынешняя политическая нестабильность во Франции, где за минувший год сменилось три премьер-министра, подрывает ее планы по росту военных расходов.
Мерц: Пусть размер военных расходов определяют потребности обороны
ФРГ, в которой 23 февраля пройдут досрочные парламентские выборы, отчасти вызванные проблемами в экономической и бюджетной политике, потратила на оборону 2,12 процента. И любое увеличение властями военных расходов наверняка вызовет споры.
Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп прямо призвал Берлин поднять ассигнования на оборону. Федеральный канцлер Олаф Шольц на сей счет заявил, что у альянса есть «регламентированная процедура» для определения необходимого военного потенциала. «Важно, чтобы мы были вместе и сообща действовали по этим вопросам», - считает канцлер, представляющий Социал-демократическую партию.
Главный соперник Шольца на предстоящих выборах в Германии, лидер консервативного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал целевые показатели военных расходов в процентах от ВВП устаревшим подходом. «2 процента, 3 процента или 5 процентов в принципе не имеют значения. Главное, чтобы мы делали то, что необходимо для нашей обороны», - подчеркнул Мерц в среду, 8 января, в интервью телекомпании Bayern 2.
Поднять военные расходы, чтобы купить европейское или американское оружие?
Аналитики говорят, что ожидают долгих и жестких переговоров между будущей администрацией США и ее европейскими союзниками, уточняя, что вопрос о том, как и на что будут потрачены дополнительные средства, может привести к компромиссу.
Если Дональд Трамп подтолкнет европейских членов альянса к повышению уровня военных расходов до 5 процентов ВВП, они могут решить потратить большую часть этих денег на развитие оборонной промышленности самой Европы, а не на покупку продукции американского ВПК. Однако, по мнению наблюдателей, может быть заключена сделка, которая будет выглядеть так: европейцы согласятся тратить менее 5 процентов, но большая часть этих средств достанется производителям оружия и военной техники из США.