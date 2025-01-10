Требование избранного президента США Дональда Трампа, чтобы союзники по НАТО тратили на оборону пять процентов своего годового ВВП, сильно встряхнуло европейские столицы за две недели до возвращения республиканца в Белый дом. «Я думаю, что НАТО должно иметь эти пять процентов, - заявил Трамп на пресс-конференции во вторник, 7 января. - Они все могут себе это позволить».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот показатель «слишком высоким». Выступая на заседании контактной группы по Украине в Рамштайне в четверг, 9 января, он отметил, что такой ориентир означал бы для Германии инвестиции в оборону на уровне «около 40 процентов» всего федерального бюджета. «Я не знаю, какая страна сможет себе это позволить», - подытожил Писториус.

Аналитики: пять процентов неподъемно даже для богатых стран

Обнародованный Трампом показатель представляет собой значительное увеличение по сравнению с обязательством в 2 процента, о котором союзники по НАТО договорились, но выполнение которого оказалось сложным для некоторых европейских стран - членов Североатлантического альянса. Во время своего первого президентского срока Трамп призывал к достижению четырехпроцентных отчислений.

На саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году ее представители сообщили, что по меньшей мере две трети участников этого военного блока потратили в том году на оборону 2 процента их ВВП или даже больше, и только Польша преодолела отметку в 4 процента.