Охранная служба: магазинные воры буквально стояли в очереди

По словам Юхана Айа, руководителя службы охраны Viking Security, сотрудникам службы безопасности приходилось значительно чаще реагировать на взломы в рождественские и новогодние недели, чем в прошлом году.

«К сожалению, преступники пытались проникнуть как в жилые дома, так и в коммерческие помещения, в том числе в офисы, на строительные и складские объекты. Если год назад они пытались украсть оборудование и другие ценности, которые были замечены под открытым небом, то на этот раз злоумышленники пытались проникнуть в гораздо большее количество помещений, и для этого ими была проведена гораздо более тщательная подготовка», - рассказал Айа.

По словам руководителя охраны, воры воспользовались государственными праздниками, выпавшими на середину недели, а значит и коллективными выходными многих компаний, чтобы более нагло попытаться проникнуть на объекты, где обычно риск быть пойманными выше.