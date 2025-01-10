Недавно закончившийся праздничный период отличался большим количеством краж со взломом, чем раньше, и по-прежнему очень частыми попытками краж в магазинах.
Охранная служба: магазинные воры буквально стояли в очереди
По словам Юхана Айа, руководителя службы охраны Viking Security, сотрудникам службы безопасности приходилось значительно чаще реагировать на взломы в рождественские и новогодние недели, чем в прошлом году.
«К сожалению, преступники пытались проникнуть как в жилые дома, так и в коммерческие помещения, в том числе в офисы, на строительные и складские объекты. Если год назад они пытались украсть оборудование и другие ценности, которые были замечены под открытым небом, то на этот раз злоумышленники пытались проникнуть в гораздо большее количество помещений, и для этого ими была проведена гораздо более тщательная подготовка», - рассказал Айа.
По словам руководителя охраны, воры воспользовались государственными праздниками, выпавшими на середину недели, а значит и коллективными выходными многих компаний, чтобы более нагло попытаться проникнуть на объекты, где обычно риск быть пойманными выше.
«Помимо торговых и складских зданий в пригороде, в статистике праздничного периода выделяются неожиданные попытки проникновения в офисы и в центре Таллинна. Самым ярким был случай, когда человек, самовольно проникший на чужую территорию, имел при себе еще одну куртку, другого цвета, помимо той, что была на нем. Когда приехали патрульные, мужчина начал от них убегать. Будучи пойманным, он сказал, что просто хотел прогуляться и осмотреться. Этот человек и несколько других грабителей, пойманных с поличным, переданы полиции», - сказала Айа.
По словам Юхана Айа, во время праздников сотрудники службы охраны тесно сотрудничали с полицией, в том числе и для защиты магазинов.
«К сожалению, активность магазинных воров, в конце года не снизилась, скорее наоборот. Случалось даже, что полиция еще оформляла предыдущего пойманного сотрудниками охраны вора, когда в том же магазине уже была предотвращена новая попытка кражи, и рядом с очередями на кассах стояла своего рода очередь в комнату охраны. Хотя сотрудничество полиции и охранных предприятий по поимке организованных групп воров продолжается, каждый должен также задуматься о защите своего имущества как дома, так и на работе», - посоветовал руководитель службы охраны Viking Security.