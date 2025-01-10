Надвигается снежная буря: в Elektrilevi призвали жителей Эстонии готовиться к массовым отключениям электричества

Сегодня, 10 января, сильный снег и мокрый снег будут охватывать всю территорию Эстонии, с прогнозом дополнительного снежного покрова от 15 до 25 см. К тому же ожидаются штормовые ветры с порывами до 24 м/с. Эти опасные погодные условия могут привести к повреждению деревьев и веток, что, в свою очередь, может вызвать масштабные отключения электроэнергии по всей стране.

«Кризисная комиссия Elektrilevi собрался сегодня рано утром, и мы готовы к устранению аварийных ситуаций с привлечением дополнительных сил. Также приведен в готовность наш добровольный резерв для кризисных ситуаций. Мы призываем людей следовать всем предупреждениям, избегать ненужных выходов на улицу в условиях плохой погоды, оставаться дома в безопасности и заботиться о своем здоровье. Также важно запастись питьевой водой, продуктами и зарядить аккумуляторы», - отметил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это обеспечит быстрый обмен информацией между клиентом и Elektrilevi в случае аварийных ситуаций. Текущую информацию о количестве отключений и затронутых районах можно отслеживать на карте отключений Elektrilevi.