Эксперт рассказал, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить дом своей мечты

Если рассчитать универсальную цену, за которую можно купить желаемый дом в разных частях Эстонии, то она составляет около 240 000 евро. Опрос, проведенный в сотрудничестве с Norstat, показал, что 51% жителей Эстонии, планирующих покупку жилья, видят себя живущими в Таллинне или недалеко от него. Например, двухкомнатную квартиру в Ноблесснере или трехкомнатную квартиру в центре города можно купить за 240 000 евро.

«Рядом с Таллинном примерно за четверть миллиона евро можно купить новый рядный дом», – говорит Кикас.

По ее словам, если вы не обязательно хотите жить близко к столице, то за 240 000 евро можно купить большой недавно построенный дом, за пределами Харьюмаа и крупнейших городов Эстонии, трехкомнатную квартиру в новостройке в центре Тарту или четырехкомнатную квартиру в недавно построенном многоквартирном доме в тартуском районе Карлова.

«Взяв сегодня 30-летний öилищный кредит на сумму 240 000 евро с первоначальным взносом 15%, вы будете ежемесячно выплачивать около 1000 евро. Чтобы претендовать на такой кредит, необходимо иметь минимальный ежемесячный чистый доход не менее 2500 евро или зарплату брутто около 3400 евро. Если брать кредит вместе с созаемщиком, то брутто-зарплата каждого должна составлять около 1700 евро», - отметила она