Мечты многих людей связаны с жильем, и это справедливо, ведь большая часть жизни проходит в стенах родного дома. Руководитель центра кредитной компетенции Luminor Хелина Кикас рассчитала сумму, которая покрывала бы стоимость дома мечты для максимального количества людей в разных частях Эстонии, но при этом была бы доступной для значительной части населения.
Эксперт рассказал, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить дом своей мечты
Если рассчитать универсальную цену, за которую можно купить желаемый дом в разных частях Эстонии, то она составляет около 240 000 евро. Опрос, проведенный в сотрудничестве с Norstat, показал, что 51% жителей Эстонии, планирующих покупку жилья, видят себя живущими в Таллинне или недалеко от него. Например, двухкомнатную квартиру в Ноблесснере или трехкомнатную квартиру в центре города можно купить за 240 000 евро.
«Рядом с Таллинном примерно за четверть миллиона евро можно купить новый рядный дом», – говорит Кикас.
По ее словам, если вы не обязательно хотите жить близко к столице, то за 240 000 евро можно купить большой недавно построенный дом, за пределами Харьюмаа и крупнейших городов Эстонии, трехкомнатную квартиру в новостройке в центре Тарту или четырехкомнатную квартиру в недавно построенном многоквартирном доме в тартуском районе Карлова.
«Взяв сегодня 30-летний öилищный кредит на сумму 240 000 евро с первоначальным взносом 15%, вы будете ежемесячно выплачивать около 1000 евро. Чтобы претендовать на такой кредит, необходимо иметь минимальный ежемесячный чистый доход не менее 2500 евро или зарплату брутто около 3400 евро. Если брать кредит вместе с созаемщиком, то брутто-зарплата каждого должна составлять около 1700 евро», - отметила она
Она подчеркнула, что эти расчеты основаны на предположении, что ежемесячные расходы человека минимальны. В действительности минимальный доход для получения кредита во многом зависит от образа жизни клиента и его реальных ежемесячных расходов. По словам Кикас, если учесть, что средняя брутто-зарплата в Таллинне в третьем квартале составляла 2307 евро, то жилье стоимостью 240 000 евро по карману значительному числу семей.
В ходе расчета, в соответствии с которым платеж в 1000 евро позволяет купить жилье стоимостью 240 000 евро, учитывается маржа по кредиту в размере 1,5%.
«Точная маржа зависит от конкретного человека и может быть ниже или выше указанной. Прежде всего, она будет зависеть от его доходов и обязательств. Это также зависит от приобретаемой недвижимости, в частности от ее местоположения, состояния и цены. По регионам процентные ставки ниже в крупных городах, где больше новостроек. В районах, где рынок недвижимости менее активен, это отражается на процентных ставках», – сказала она.
Еще одним важным фактором, влияющим на максимальную сумму кредита и ежемесячный платеж, является ставка Euribor. Кикас пояснила, что если при расчете соотношения кредита к стоимости дома стоимостью 240 000 евро исходить из текущих процентных ставок, то год назад такой же ежемесячный платеж позволил бы приобрести дом стоимостью лишь 200 000 евро.
«Если сравнить кредиты, выданные в позапрошлом году, с кредитами, которые мы выдавали в прошлом году, то средняя процентная ставка по выданным нами кредитам на покупку жилья снизилась примерно на 16%. Поскольку Euribor имеет тенденцию к снижению, вполне вероятно, что впредь процентные расходы для наших клиентов окажутся еще меньше», – прогнозирует Кикас.
Исходя из предложений, представленных на рынке в настоящее время, за 240 000 евро можно приобрести следующее жилье:
- Отремонтированную квартиру площадью более 60 кв. м в центре Таллинна или недалеко от него. Большую квартиру площадью более 100 кв. м в Пирита, в жилом доме 20-летней давности.
- Трехкомнатные квартиры площадью до 60 кв. м в новостройках в центре Таллинна или рядом с ним (Noblessner, Kassisaba, Hipodroom, Veerenni, Kotzebue Park).
- Тркхкомнатная квартира в новостройке в центре Тарту, четыркхкомнатная квартира в новом доме в тартуском районе Карлова.
- Рядный дом в волостях таллиннского «золотого кольца». Большой рядный дом в Ихасте.
- Почти новый дом в Харьюмаа, в 40 км от Таллинна. Дом побольше в Тарту.
- Большой недавно построенный дом за пределами Харьюмаа и крупнейших городов Эстонии.