Господину Кылварту бы взять да прекратить разыгрывать с Тоом перед эстонцами «доброго» и «злого» политика, тоже сказав что-нибудь про погромы. Его мандат - значит, и его ответственность. Тоом вещает от имени персонально его избирателей, которых так гениально надули.

Благодарность за падение экономики

Представители правящей партии тоже допускают совершенно безбашенные заявления. От депутата Кармен Йоллер, члена реформистской фракции Рийгикогу, до большой политики - семейного врача, во власти мало что зависит, поэтому особенно в последнее время интерес медиа к ее персоне невелик. Но вот 6 января интервью в Delfi - и сразу экстрим: политик заявила, что в здравоохранении тратится слишком много денег.

Издание пишет: «Кармен Йоллер говорит, что благодаря нехватке средств в бюджете мы, к счастью, вынуждены хоть немного поинтересоваться тем, на что тратим, и поэтому она благодарна за экономический спад».

Вот уж точно - не было бы счастья… Поскольку правящая партия все время ссылается на то, что экономический спад в Эстонии вызван Путином и его войной, остается только Кремль за это счастье поблагодарить, как первопричину. По этой логике хорошо, что денег не хватает на больных раком, так они скорее отмучаются.