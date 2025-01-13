Некоторые влиятельные эстонские политики пристрастились к тому, чтобы регулярно делать безосновательные заявления запугивающего содержания. Иван Макаров считает такое поведение политическим жлобством и настаивает, что лекарством от него должны стать выборы, на которые избирателям стоит приходить в хорошем смысле слова злопамятными.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ В Эстонии цветет политическое гопничество: Яна Тоом лидирует, но даже ей наступают на пятки
Вопрос об ответственности политиков стоял с самого начала существования политических систем, но это как раз та сфера, в которой все новые прецеденты в силу своей актуальности быстро сливают в Лету все ранее высказанные нелепости и совершенные глупости.
Вы помните пальбу из стартового пистолета, которую в середине ноября прошлого года в парке Фальги в самом сердце Таллинна устроил депутат Рийгикогу Яак Валге? Нелепый поступок, который сам стрелок объяснил тем, что хотел дать старт митингу протеста против повышения налогов, намеченному через три дня.
Даже не увлекающиеся спортом знают, что такое фальстарт: спортсмен срывается с места за сотую долю секунды до стартового выстрела и его дисквалифицируют. Но чтобы стартовать спустя трое суток после хлопка…
Выходка теперь уже бывшего члена недавно созданной консервативной партии ERK имела и более далеко идущие последствия: 9 января, сославшись, в частности, на этот выстрел из стартового пистолета, совершили короткую перебежку в «Отечество» два наиболее маститых бывших члена ERK, депутаты парламента Хенн Пыллуаас и Антс Фрош.
Разумеется, обосновав свой очередной переход и более солидными причинами, но пальба их бывшего однопартийца еще долго будет звучать в ушах у консерваторов.
Валге не промахнулся, подстрелив и без того невысокий престиж председателя собственной партии, после чего новые «националисты и консерваторы» бросились врассыпную.
Это - карикатурный пример политической расхлябанности, безответственности и человеческой глупости, но еще не самый вопиющий, ведь Валге палил холостыми и не мог, как Алек Болдуин, перепутать патрон.
А как, например, относиться к опубликованному 8 января евродепутатом Яной Тоом на ее страничке в Facebook «приглашению к разговору»?
Подмена политики подстрекательством
«Вопрос в лоб. Как вы думаете, когда нынешняя коалиция остановится в дискриминации русских? Чего они хотят? Дойдет до запрета говорить по-русски в общественных местах, до погромов?» - провоцирует Тоом.
Это - уровень не уравновешенного политика, а разжигающего вражду подстрекателя. Комментировать последнюю ее фразу бессмысленно, это и есть уровень политической и человеческой культуры данного евродепутата, тут есть вопросы только к председателю Центристской партии Михаилу Кылварту, так как он фактически передал Тоом свой личный мандат и она говорит от имени избирателей Кылварта.
С одной стороны политик муниципального значения Кылварт пытается участвовать в обсуждении общегосударственных вопросов, делая это до вкрадчивости дипломатично, так как помнит о еще совсем недавно звучавших нелепых прогнозах, будто бы при благоприятном раскладе он может когда-нибудь стать премьер-министром, а с другой стороны - позволяет Тоом пороть чушь про запрет русского языка в общественных местах и погромы.
Дескать, это не я, это она. Что, надо сказать, свойственно центристской верхушке: Эдгар Сависаар, в свое время пойманный на подслушивании и записывании разговоров других политиков, пытаясь спасти свой министерский портфель, позволил Вилье Сависаар попытаться взять всю вину на себя. Рыцарство явно не относится к сильной стороне центристских мужчин.
Господину Кылварту бы взять да прекратить разыгрывать с Тоом перед эстонцами «доброго» и «злого» политика, тоже сказав что-нибудь про погромы. Его мандат - значит, и его ответственность. Тоом вещает от имени персонально его избирателей, которых так гениально надули.
Благодарность за падение экономики
Представители правящей партии тоже допускают совершенно безбашенные заявления. От депутата Кармен Йоллер, члена реформистской фракции Рийгикогу, до большой политики - семейного врача, во власти мало что зависит, поэтому особенно в последнее время интерес медиа к ее персоне невелик. Но вот 6 января интервью в Delfi - и сразу экстрим: политик заявила, что в здравоохранении тратится слишком много денег.
Издание пишет: «Кармен Йоллер говорит, что благодаря нехватке средств в бюджете мы, к счастью, вынуждены хоть немного поинтересоваться тем, на что тратим, и поэтому она благодарна за экономический спад».
Вот уж точно - не было бы счастья… Поскольку правящая партия все время ссылается на то, что экономический спад в Эстонии вызван Путином и его войной, остается только Кремль за это счастье поблагодарить, как первопричину. По этой логике хорошо, что денег не хватает на больных раком, так они скорее отмучаются.
То есть не отгулявшим только что без малого месяц (это в дополнение к основному отпуску) депутатам переплачиваем, не на канцелярию президента десяток миллионов в год уходит, не на все новых нанимаемых канцлеров, не на судебные издержки и компенсации извернувшемуся в суде крупному ворью - нет! Оказывается, слишком много денег уходит у нас на пациентов.
И это они серьезно.
Лицемерное ханжество
Свежий пример политического ханжества: в последний вечер уходящего года ETV транслировал из Эстонского драмтеатра «Кабаре идентичности», некоторые сцены которого не пристало показывать детям. Гребень волны зрительского протеста ожидаемо оседлал консерватор-католик Варро Вооглайд, право которого возмущаться я не оспариваю. Но беда в том, что он проводит в своих изданиях и соцмедиа яростную кампанию, призывая эстонцев присылать письма протеста на ETV и… в совет по телерадиовещанию, печатает адреса и координаты.
Я тоже считаю, что не надо показывать людям пенис по государственному телевидению в семейный предновогодний вечер, но тут член парламента и член совета по телерадиовещанию призывает своих единомышленников присылать жалобы в этот самый совет, то есть себе самому. Что напоминает посвященный службе скорой помощи стишок советского времени: «сама едет, сама давит, сама помощь подает».
Такая практика противоречит здравому смыслу, не говоря уже об этике, в наличии которой я бы господина Вооглайда подозревать тоже не стал.
Впрочем после того, как премьер-министр Кая Каллас потребовала, чтобы все читали по ее губам твердое заявление «налоги не повысятся», а затем партия реформ перевыполнила план по этим самым налогам, не повысилось доверие к политикам.
Все остальное у нас растет, как бешеное.
Становится неуютно от того, что вышеприведенные, как и многие другие примеры политического жлобства, объединяет одна общая черта: это стремление запугать. К запугиванию относится как масса гневных писем в виде направленного Вооглайдом на свой же орган подобия DDoS-атаки, так и зловещие пророчества Тоом по части грядущих погромов. Не говоря уже о пальбе, устроенной Валге в центре столицы, от которой даже трамваи шарахались.
Нужна ротация
В демократической стране, где при наличии средств и искушенных адвокатов не составит особого труда выставить черное белым, единственным средством от политического гопничества являются выборы, на которые избиратели должны приходить в лучшем смысле слова злопамятными и не голосовать за тех, кто уже торговал их голосами, отказывался от заявленных принципов или просто вел себя так, как не подобает приличному человеку. Нашему парламенту нужна основательная ротация.
Каждый новый обман, каждая очередная глупость политика не должны заслонять собой его предыдущие финты, пусть они накапливаются в памяти избирателей как составная часть избирательской квалификации. Пользуясь юридическим языком, наказание должно быть кумулятивным и неизбежным.