Авиарегулятор ЕС призвал не летать над европейской частью РФ

Рекомендации касаются полетов на «всех высотах/эшелонах в воздушном пространстве Российской Федерации к западу от 60-го меридиана восточной долготы».

Они распространяются на пять районов полетной информации (РПИ), охватывающих всю европейскую часть России, - РПИ Москва, РПИ Ростов-на-Дону, РПИ Санкт-Петербург, РПИ Екатеринбург и РПИ Самара.

Риски непреднамеренных атак на гражданские самолеты

Как поясняется на сайте EASA, новые рекомендации связаны с продолжающейся войной РФ против Украины и «рисками непреднамеренных атак на гражданские самолеты в воздушном пространстве РФ из-за возможных недостатков в координации гражданской и военной авиации и вероятности ошибочной идентификации».

Организация указала на возможность активации российских комплексов ПВО, способных поражать цели на всех высотах, в ответ на запуски украинских ракет и беспилотников, которые направлены против целей на большом расстоянии от границы. Это может оказать «прямое влияние на выполнение полетов» в нескольких зонах, включающих крупные международные аэропорты, отметил регулятор.

В пояснениях указывается на произошедший в конце декабря инцидент с самолетом «Азербайджанских авиалиний», следовавшим из Баку в Грозный и потерпевшим катастрофу в казахстанском Актау. Эта авиакатастрофа подтверждает высокий риск для полетов в воздушном пространстве, не закрытом властями РФ во время атак беспилотников или активации систем ПВО, уверено EASA.

Власти РФ не принимают меры по снижению рисков

Как отмечается далее, российские власти не продемонстрировали полной компетентности в снижении рисков в воздушном пространстве путем принятия эффективных и проактивных мер. Кроме того, регулятор указал на случаи так называемого «спуфинга» GPS-сигналов – подмены реальных сигналов фальшивыми, а также глушения сигналов спутниковой навигации в районах военного конфликта и атак беспилотников.

Рекомендации касаются авиакомпаний, имеющих лицензии на полеты в ЕС и из ЕС, и действуют до конца июля 2025 года.