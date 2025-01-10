ФОТО И ВИДЕО «Никогда не знаешь, как глубо там»: наводнение пугает деревенских жителей

В последние месяцы в Эстонии было несколько крупных наводнений, однако на прошлых выходных уровень воды в реке Халлисте у хутора Сонни достиг такого уровня, который Тынис Кортс, живущий там 25 лет, видел лишь однажды. Особенно сложную обстановку провоцирует тонкий лед, который не выдерживает нагрузки.
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«На дворе не было ни одного сухого места, все было под водой и льдом. Сейчас на дворе снова есть сухие участки, но если дожди продолжатся, вода может снова подняться в ближайшие недели», - сказал Кортс.