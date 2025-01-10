ФОТО И ВИДЕО «Никогда не знаешь, как глубо там»: наводнение пугает деревенских жителей

«На дворе не было ни одного сухого места, все было под водой и льдом. Сейчас на дворе снова есть сухие участки, но если дожди продолжатся, вода может снова подняться в ближайшие недели», - сказал Кортс.

В сарае и дровяном амбаре уровень воды достигал полуметра, вещи с пола пришлось поднять наверх, а по двору можно было передвигаться только в высоких резиновых сапогах. В четверг и пятницу, когда льда не было, Кортс добирался до дома на каноэ, но в выходные ему пришлось искать более высокие участки на дороге, идя в сапогах. «Вода доходила до верхнего края сапог, и даже немного попадало внутрь», - сказал он.