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ФОТО И ВИДЕО «Никогда не знаешь, как глубо там»: наводнение пугает деревенских жителей

Перевод: Валерия Ермакова
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В последние месяцы в Эстонии было несколько крупных наводнений, однако на прошлых выходных уровень воды в реке Халлисте у хутора Сонни достиг такого уровня, который Тынис Кортс, живущий там 25 лет, видел лишь однажды. Особенно сложную обстановку провоцирует тонкий лед, который не выдерживает нагрузки. 

«На дворе не было ни одного сухого места, все было под водой и льдом. Сейчас на дворе снова есть сухие участки, но если дожди продолжатся, вода может снова подняться в ближайшие недели», - сказал Кортс.

В сарае и дровяном амбаре уровень воды достигал полуметра, вещи с пола пришлось поднять наверх, а по двору можно было передвигаться только в высоких резиновых сапогах. В четверг и пятницу, когда льда не было, Кортс добирался до дома на каноэ, но в выходные ему пришлось искать более высокие участки на дороге, идя в сапогах. «Вода доходила до верхнего края сапог, и даже немного попадало внутрь», - сказал он.

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