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Почему машины с финскими номерами стоят в лесу у эстонско-российской границы?

Перевод: Вера Копти
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Пограничный пункт Койдула.
Пограничный пункт Койдула. Фото: Arvo Meeks

Перед пересечением границы многие автовладельцы оставляют свои машины на так называемых лесных парковках, расположенных рядом с эстонско-российской границей. Среди владельцев таких машин встречаются и финны.

Журналист издания Helsingin Sanomat обнаружил по меньшей мере одиннадцать автомобилей с финскими регистрационными номерами у обочины дороги, в лесу и на других официальных и неофициальных парковках неподалеку от пограничного пункта Койдула. Один из водителей таких автомобилей согласился пообщаться с корреспондентом.

В прошлом году через Эстонию в Россию проехали около 50 000 граждан Финляндии, сообщила Helsingin Sanomat со ссылкой на данные эстонской погранохраны. Среди этих 50 000 были и лица с двойным гражданством Финляндии и России. Напомним, что граница между Финляндией и Россией остается закрытой.

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