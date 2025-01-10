Перед пересечением границы многие автовладельцы оставляют свои машины на так называемых лесных парковках, расположенных рядом с эстонско-российской границей. Среди владельцев таких машин встречаются и финны.
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Почему машины с финскими номерами стоят в лесу у эстонско-российской границы?
Журналист издания Helsingin Sanomat обнаружил по меньшей мере одиннадцать автомобилей с финскими регистрационными номерами у обочины дороги, в лесу и на других официальных и неофициальных парковках неподалеку от пограничного пункта Койдула. Один из водителей таких автомобилей согласился пообщаться с корреспондентом.