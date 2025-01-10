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На сайте Налогово-таможенного департамента уже можно увидеть сумму автоналога

Редактор: rus.postimees.ee
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Автомобили на одной из таллиннских улиц. Иллюстративное фото.
Автомобили на одной из таллиннских улиц. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В личном кабинете Налогово-таможенного департамента теперь можно узнать сумму нового налога на транспортные средства, который вступил в силу в этом году, а также оплатить его, сообщают «Деловые ведомсти».

Налогово-таможенный департамент выдает уведомление о налоге на транспортное средство лицу, которое по состоянию на 1 января является владельцем или ответственным пользователем транспортного средства.

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Уведомление будет выдано не позднее 15 февраля через электронную систему услуг.

Читайте подрбонее на dv.ee.

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