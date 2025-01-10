В личном кабинете Налогово-таможенного департамента теперь можно узнать сумму нового налога на транспортные средства, который вступил в силу в этом году, а также оплатить его, сообщают «Деловые ведомсти».
На сайте Налогово-таможенного департамента уже можно увидеть сумму автоналога
Налогово-таможенный департамент выдает уведомление о налоге на транспортное средство лицу, которое по состоянию на 1 января является владельцем или ответственным пользователем транспортного средства.
Уведомление будет выдано не позднее 15 февраля через электронную систему услуг.
Читайте подрбонее на dv.ee.