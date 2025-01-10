Дебаты о праве голоса в Украине: кто и как должен иметь право голосовать?

Даже несмотря на то, что полномасштабное вторжение России нарушило обычный избирательный цикл в Украине, в государственном аппарате, среди экспертов и в прессе продолжаются спекуляции, но все же живое обсуждение предстоящей избирательной кампании. Правда, реальность не изменилась, и по-прежнему существуют те же причины, которые делают проведение выборов в ближайшее время маловероятным. Первая из них - продолжающаяся война.