В то время как в Эстонии уже некоторое время обсуждают, должны ли граждане иностранных государств - прежде всего владельцы российских и белорусских паспортов - иметь право голосовать на местных выборах, в Украине обсуждения вопросов выборов и права голоса протекают с не меньшей страстью.
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Дебаты о праве голоса в Украине: кто и как должен иметь право голосовать?
Даже несмотря на то, что полномасштабное вторжение России нарушило обычный избирательный цикл в Украине, в государственном аппарате, среди экспертов и в прессе продолжаются спекуляции, но все же живое обсуждение предстоящей избирательной кампании. Правда, реальность не изменилась, и по-прежнему существуют те же причины, которые делают проведение выборов в ближайшее время маловероятным. Первая из них - продолжающаяся война.