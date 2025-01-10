Проект изменений был разработан ведомством в свете недавнего инцидента, когда был оборван электрический кабель между Эстонией и Финляндией. При подготовке возможных поправок к Пенитенциарному кодексу министерство также приняло во внимание, что действующие законы не отвечают современным требованиям безопасности.

Кроме того, максимальное наказание за повреждение критически важной инфраструктуры составляет пять лет лишения свободы, что является слишком мягким наказанием, учитывая серьезность преступления.

По словам министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакосты, подводные кабели и трубопроводы имеют решающее значение для государственной безопасности Эстонии и безопасности снабжения.

«Нарушения наносят большой ущерб как владельцу, так и государству в целом. Восстановление таких кабелей и трубопроводов также требует больших затрат и ресурсов», - сказала она.

По словам министра, повреждение подводных кабелей и трубопроводов по неосторожности также должно быть наказуемо. «Расположение кабелей и трубопроводов отмечено на навигационных картах, и риск повреждения коммуникаций якорем хорошо известен морякам», - добавила Пакоста.

Поправки внесут изменения в Пенитенциарный кодекс, они предусматривают ответственность за ущерб, причиненный по неосторожности, и увеличат максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет. Эстонское законодательство будет применяться и за пределами территориальных вод, если ущерб затрагивает интересы Эстонии или связан с международными обязательствами.

Поправки обеспечат большую юридическую ясность и дадут понять, что Эстония серьезно относится к защите критической инфраструктуры.

Законопроект будет представлен на обсуждение в Рийгикогу в ближайшие месяцы.