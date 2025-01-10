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При установке свай была использована неверная технология: просевший в Тарту дом – не единичный случай

Перевод: Ева Ойжинская
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В многоквартирном доме на улице Лубья, расположенном рядом с рекой Эмайыги, всего пять квартир, но жильцы остались только в двух. Если смотреть на дом издалека, может показаться, что с ним все в порядке, но при более близком рассмотрении обнаруживается неприятная правда: здание накренилось.
В многоквартирном доме на улице Лубья, расположенном рядом с рекой Эмайыги, всего пять квартир, но жильцы остались только в двух. Если смотреть на дом издалека, может показаться, что с ним все в порядке, но при более близком рассмотрении обнаруживается неприятная правда: здание накренилось. Фото: Margus Ansu

Недалеко от центра Тарту, на улице Лубья, в 2015 году был построен многоквартирный дом, возведенный на торфяной почве рядом с рекой Эмайыги. Дом имеет свайный фундамент. В 2022 году жители услышали треск, после чего здание начало постепенно проседать.

Жители обвиняют строительную компанию в проседании дома, однако строительная компания переложила ответственность на владельца соседнего участка. Тот, по их словам, в 2020 году поднял уровень грунта на своем участке почти на полметра выше допустимого. Также упоминались неправильно установленные сваи.

Какой из этих факторов стал основной причиной наклона дома с пятью квартирами? После изучения всех доступных документов ситуацию прокомментировал Майт Метс, бывший преподаватель Таллиннского технического университета и специалист по сваям.

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