При установке свай была использована неверная технология: просевший в Тарту дом – не единичный случай

В многоквартирном доме на улице Лубья, расположенном рядом с рекой Эмайыги, всего пять квартир, но жильцы остались только в двух. Если смотреть на дом издалека, может показаться, что с ним все в порядке, но при более близком рассмотрении обнаруживается неприятная правда: здание накренилось.

Фото: Margus Ansu