Недалеко от центра Тарту, на улице Лубья, в 2015 году был построен многоквартирный дом, возведенный на торфяной почве рядом с рекой Эмайыги. Дом имеет свайный фундамент. В 2022 году жители услышали треск, после чего здание начало постепенно проседать.
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При установке свай была использована неверная технология: просевший в Тарту дом – не единичный случай
Жители обвиняют строительную компанию в проседании дома, однако строительная компания переложила ответственность на владельца соседнего участка. Тот, по их словам, в 2020 году поднял уровень грунта на своем участке почти на полметра выше допустимого. Также упоминались неправильно установленные сваи.